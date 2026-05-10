Kiandra finis di posisi keenam MotoGP, naik ke posisi ketiga klasemen

Pembalap muda asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tampil luar biasa setelah berhasil finis di posisi keenam pada balapan kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena Kiandra memulai lomba dari posisi ke-14.

Pembalap muda asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan performa luar biasa ketika finis di posisi keenam pada balapan kedua. Awalnya menempati posisi ke-14, Kiandra perlahan mulai memangkas jarak dengan pembalap depan dengan tampil agresif sekaligus tenang saat mencari celah untuk menyalip lawan-lawannya.

Diakhir balapan, dia menembus posisi ketujuh dan terus menempel para pembalap di grup depan, bahkan sempat turun ke posisi kesembilan sebelum kembali pulih menjelang lap terakhir. Pada tikungan terakhir, pembalap muda ini melakukan manuver penting dengan menyalip pembalap Italia Giulio Pugliese, memastikan dirinya finis di urutan keenam dengan selisih hanya 0,549 detik dari pemenang balapan, David Gonzalez. Selain dinobatkan sebagai juara, Gonzalez juga tercatat dengan waktu 26 menit 34,845 detik.

Fernando Bujosa melengkapi podium ketiga dengan menempati posisi kedua di belakang pembalap Spanyol. Tambahan 10 poin dari race kedua menjadikan pembalap muda ini tetap bertahan di posisi ketiga klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026. Pada balapan pertama sehari sebelumnya, Kiandra hanya finis di posisi ke-10. Prestasi tersebut membuka peluang besar lainnya di Formula 1





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pembalap Muda Dari Sleman Yogyakarta Tempur Di Le Mans Buat Posisi Keenam Baik Tingkatkangn Bergabung Rookies Cup Musim Presiden Sergio Perez Sebelumnya Finis Ke-10 Pengguna Pakai Eksekutif Mclaren Jiang宋仁疑王公不打算参加 Bangsa Serbia Mayoritas Pasien Indonesia Robin Mahoei Bangsa Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pembalap Spanyol Marc Marquez Capai Waktu Tercepat Dalam Sesi Kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di Le MansSebanyak 15 pembalap MotoGP akan berkompetisi dalam sesi sprint race di Circuit de La Sarthe atau Sirkuit Le Mans, Prancis. Pembalap peringkat satu dunia, Marc Marquez, yang berempat bersama pembalap lain akan berlaga. Pembalap MotoGP asal Indonesia, Mario Aji (Moto2) dan Veda Ega Pratama (Moto3) juga mengikuti sesi kualifikasi. Pembalap Spanyol, Marquez, berhasil mencatatkan waktu tercepat selama sesi kualifikasi 1 MotoGP Prancis 2026. Pembalap peringkat dua dunia, Fabio Quartaro, berada di posisi kedua.

Read more »

Kiandra Ramadhipa tuntaskan GP Prancis MotoGP Rookies di posisi 10Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa menuntaskan balapan pertama GP Prancis Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Sirkuit Le Mans, Sabtu, di posisi ...

Read more »

Kiandra Ramadhipa: Pembalap muda potensial AHRT tampil di JuniorGP World ChampionshipPembalap muda potensial Astra Honda Racing Team (AHRT), Muhammad Kiandra Ramadhipa, siap tampil di JuniorGP World Championship seri Spanyol yang berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol pada 31 Mei - 1 Juni 2025. Pembalap berusia 16 tahun ini telah menunjukkan performa yang menjanjikan, namun harus bekerja keras untuk meraih poin di Le Mans.

Read more »

Start dari Posisi 14, Pembalap Muda Kiandra Ramadhipa Sukses Finis 6 Besar di Le MansMuhammad Kiandra Ramadhipa tampil impresif di MotoGP Rookies Cup Le Mans 2026 usai start dari posisi ke-14 dan finis keenam lewat duel dramatis. Ini hasil lengkapnya

Read more »