Kiai Maman: Muzdalifah, Salah Satu Titik Paling Pematang, Rawan, dan krusial dalam Rangkaian Puncak Haji

Kiai Maman, Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI 2026, mengingatkan jalur Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) merupakan salah satu titik paling padat, rawan, dan krusial dalam rangkaian puncak haji. Ia menggarisbawahi Muzdalifah hanyalah lokasi transit terbuka untuk mabit dengan fasilitas yang sangat terbatas. Keterlambatan pengangkutan atau adanya jemaah yang tercecer dinilai bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

Kasus Jemaah Hilang di Makkah Jadi Alarm Pengawasan Lansia Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Maman Imanul Haq, mengingatkan jalur Arafah, Muzdalifah , Mina (Armuzna) merupakan salah satu titik paling padat, rawan, dan krusial dalam rangkaian puncak haji .

"Alhamdulillah kami bersyukur saat ini seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah berada di Arafah untuk mengikuti pelaksanaan wukuf. Namun yang juga sangat krusial adalah memastikan seluruh jemaah dari Muzdalifah dapat terangkut menuju Mina," tegas Kiai Maman langsung dari Mekkah, Arab Saudi, Selasa, 26 Mei 2026. Politisi PKB ini menggarisbawahi Muzdalifah hanyalah lokasi transit terbuka untuk mabit dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Keterlambatan pengangkutan atau adanya jemaah yang tercecer dinilai bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

"Kepadatan jutaan manusia, serta sengatan cuaca panas Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti)," ujarnya. Untuk itu, petugas di lapangan dituntut melakukan penyisiran secara menyeluruh demi memastikan tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal, baik di Arafah maupun di Muzdalifah. Khusus di Muzdalifah, pemerintah harus memastikan armada bus mampu mengangkut seluruh jemaah menuju Mina secara disiplin dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Guna meminimalisasi risiko kelelahan massal di Muzdalifah, Kiai Maman meminta koordinasi pelaksanaan skema murur—yakni pergerakan bus jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dan langsung menuju Mina—harus dieksekusi secara presisi. Mekanisme ini harus didukung dengan akurasi data jemaah lansia dan risti yang matang agar tidak menimbulkan kebingungan di jalur evakuasi.

"Petugas haji juga wajib memastikan jemaah yang masuk skema murur tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan optimal utamanya dari sisi kesehatan," katanya. Kiai Maman menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan puncak haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual ibadah semata, melainkan dari kemampuan petugas dalam memastikan keselamatan dan keberadaan seluruh jemaah dalam setiap tahapan perjalanan.

Ia meminta petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan pendampingan intensif, khususnya kepada jemaah lanjut usia maupun jemaah yang membutuhkan bantuan khusus, agar tidak ada jemaah Indonesia yang tercecer dalam fase krusial ini





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kiai Maman Tim Pengawas Haji DPR RI 2026 Jalan Arafah Muzdalifah Mina (Armuzna) Puncak Haji Petugas Haji Penyisiran Penyiapan Pendampingan Pelayanan Penduduk Lanjut Usia Penyandang Disabilitas Penduduk Risiko Tinggi Risiko Kelelahan Massal Risiko Keselamatan Jiwa Rangkaian Puncak Haji Ritual Ibadah Sengatan Cuaca Panas Arab Saudi Sistem Murur Tahap Perjalanan Titik Krusial Wukuf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wakil Menteri Haji Meninjau Fasilitas Tenda Jamaah Calon Haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi, SabtuKementerian Haji dan Umrah telah mengaudit secara langsung layanan akomodasi di tenda Mina, memastikan fasilitas memadai dan akses jalur pergerakan jamaah menuju Jamarat, menjamin kelancaran dan kenyamanan saat puncak ibadah haji.

Read more »

Wamenhaj Imbau Jamaah Siapkan Stamina Jamaah Haji Mina untuk Rute JamaratWakil Menteri Haji dan Umrah mengimbau jamaah calon haji untuk mempersiapkan stamina jamaah haji Mina secara prima guna menghadapi rute jalan kaki yang panjang dari Mina menuju Jamarat, demi kelancaran ibadah haji.

Read more »

Puncak Haji Kian Dekat, Petugas Mulai Disiagakan di ArafahKemenhaj memastikan kesiapan layanan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) terus dimatangkan.

Read more »

Simak Syarat Jemaah yang Hajinya Bisa DibadalkanSebanyak 79 jemaah haji Indonesia masuk kategori badal haji hingga saat ini.

Read more »