Kiai Abbas Abdul Jamil Terima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo

Kiai Abbas Abdul Jamil, ulama pejuang pendiri Pondok Pesantren Buntet Cirebon, menerima gelar pahlawan nasional di Istana Negara pada Hari Pahlawan 2026.

Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, ulama pejuang sekaligus pendiri Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat, menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Penganugerahan itu berlangsung dalam peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh dan pejuang, termasuk Kiai Abbas. Penetapan Kiai Abbas tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 93 TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang diteken Presiden Prabowo di Jakarta pada 10 November 2026.

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Peran Kiai Abbas dalam Pertempuran Surabaya

Kiai Abbas turun langsung dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 sebagai salah satu tokoh sentral. Ia turut angkat senjata melawan pasukan Sekutu Inggris dan NICA di Surabaya, Jawa Timur.

Keterlibatannya dalam pertempuran tersebut menunjukkan keberanian seorang ulama yang memilih berdiri di garis depan perlawanan. Peristiwa itu menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

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Kiai Abbas dikenal sebagai sosok ulama yang kharismatik. Ia juga dikenal anti-berunding dengan kelompok penjajah, sikap yang tercermin dalam sejumlah julukan yang melekat padanya, yaitu 'Macan dari Cirebon', 'Sang Macan dari Barat', dan 'Singa Jawa Barat'.

Jejak Hidup dan Perjuangan Kiai Abbas

Kiai Abbas lahir di Pekalangan, Cirebon, dan sepanjang hidupnya ia mengabdikan diri untuk pendidikan, pesantren, serta pergerakan mengusir penjajah. Ia juga berperan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Tanggal kelahiran dan wafatnya tercatat berbeda dalam beberapa arsip. Sebagian arsip menyebut Kiai Abbas lahir pada 25 Oktober 1879, sementara arsip lain menunjukkan 26 Oktober 1883. Untuk wafatnya, sebagian arsip menyebut tahun 1946, sedangkan arsip lain mencatat 24 Januari 1947.

Sebelum Indonesia merdeka, Kiai Abbas turut mendukung Sumpah Pemuda. Ia juga mengusulkan agar Bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pesantren di Buntet, langkah yang memperlihatkan kepeduliannya pada pendidikan kebangsaan.

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Bersama KH Ahmad Chalim, Kiai Abbas membentuk Perguruan Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1938. Jasadnya kini dimakamkan di Makbaroh Gajah Ngambung, Buntet, Cirebon.

Makna Penganugerahan bagi Pendidikan dan Kebangsaan

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Abbas menyoroti peran pesantren dan Perguruan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Perguruan NU disebut sebagai salah satu tonggak penting bagi kaum cendekiawan Islam Indonesia.

Melalui Keppres Nomor 93 TK/Tahun 2026, nama Kiai Abbas Abdul Jamil resmi tercatat sebagai pahlawan nasional. Penetapan ini menjadi rujukan bagi generasi berikutnya untuk memahami kontribusi ulama dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun pendidikan di Indonesia.