Kia Sales Indonesia Luncurkan Fitur Pintar Kia Connect untuk Kendaraan Baru

Kia Sales Indonesia memperkenalkan teknologi Kia Connect yang memungkinkan pengontrolan kendaraan jarak jauh melalui aplikasi ponsel, tersedia untuk model Carens EV dan Seltos GT Line.

Kia Sales Indonesia resmi meluncurkan teknologi konektivitas kendaraan bertajuk Kia Connect di The Forum Atrium, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara. Peluncuran ini menandai langkah strategis perusahaan untuk memudahkan pemilik kendaraan dalam mengendalikan berbagai fitur cerdas mobil mereka secara langsung melalui perangkat ponsel pintar. Teknologi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih dengan memungkinkan pengguna memantau kondisi kendaraan dan menjalankan fungsi tertentu tanpa perlu berada di dalam kabin mobil.

Mekanisme Kontrol Jarak Jauh Melalui Aplikasi

Fitur utama dari inovasi ini adalah kemampuan untuk mengoperasikan sistem kendaraan sebelum pengguna benar-benar kembali ke mobil. Sebagai contoh praktis, pemilik kendaraan yang sedang berada di dalam pusat perbelanjaan dapat dengan mudah mengecek status penguncian pintu melalui aplikasi tanpa harus berjalan kembali ke tempat parkir. Hal ini memberikan keamanan ekstra dan penghematan waktu bagi para pengguna setia merek otomotif asal Korea Selatan tersebut.

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Selain fungsi keamanan, sistem ini juga menawarkan kenyamanan termal yang superior. Harry Yanto, VP Operation Kia Sales Indonesia, menjelaskan bahwa pemilik mobil dapat menyalakan pendingin udara (AC) dari jarak jauh melalui perangkat genggam mereka. Biasanya, pengemudi harus menunggu hingga masuk ke dalam kabin untuk menyalakan mesin dan AC, namun dengan teknologi ini, suhu kabin sudah mulai disesuaikan saat pengemudi masih dalam perjalanan menuju tempat parkiran kendaraan.

Ketersediaan pada Model Carens EV dan Seltos GT Line

Teknologi canggih ini tidak bersifat universal untuk seluruh lini produk, melainkan disiapkan secara eksklusif untuk empat varian trim tertentu. Sesuai dengan informasi resmi, layanan Kia Connect hadir sebagai paket standar di keempat trim dari model The all-new Carens EV serta empat trim dari The all-new Seltos GT Line. Keputusan strategis ini menempatkan fitur konektivitas sebagai nilai tambah utama bagi pembeli kategori kendaraan listrik dan SUV sporty tersebut.

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Dengan ketersediaan pada model-model tersebut, konsumen mendapatkan akses langsung ke ekosistem digital yang terintegrasi penuh dengan perangkat keras kendaraan. Langkah ini sejalan dengan tren industri otomotif global yang semakin mengedepankan pengalaman kepemilikan kendaraan yang terhubung dengan kehidupan digital pengguna sehari-hari. Integrasi ini memastikan bahwa fitur-fitur terbaru langsung dapat dinikmati tanpa perlu modifikasi atau pemasangan perangkat tambahan yang rumit oleh pemilik.

Dominasi Lebih dari 85 Fitur Pintar Terintegrasi

Daya tarik utama dari peluncuran ini terletak pada kekayaan fitur yang ditawarkan dalam satu ekosistem terpadu. Layanan Kia Connect hadir dengan lebih dari 85 fitur cerdas yang terbagi dalam berbagai kategori fungsionalitas. Pengguna tidak hanya terbatas pada penguncian pintu atau pengendalian suhu, tetapi juga memiliki akses luas ke berbagai fungsi pendukung lainnya yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan.

Lewat antarmuka aplikasi di ponsel, pemilik dapat melakukan pemantauan kondisi kendaraan secara real-time dan mengendalikan sejumlah fungsi kritis dari jarak jauh. Selain itu, sistem ini juga memberikan notifikasi instan kepada pengguna terkait status kendaraan atau peringatan pemeliharaan yang diperlukan. Kehadiran notifikasi tersebut memastikan bahwa pemilik selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan kendaraan mereka tanpa harus menunggu jadwal servis rutin, sehingga memberikan ketenangan pikiran dan manajemen perawatan yang lebih proaktif bagi setiap pengguna setia Kia.