KI DKI Jakarta: Hanya 36,18 Persen Badan Publik Sampaikan LLIP Tahun 2025

Komisi Informasi DKI Jakarta mengumumkan pencapaian penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) dan Zona Informatif untuk E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Hanya sekitar 36,18 persen dari total badan publik yang melaporkan. Komisi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan peran Zona Informatif sebagai wujud nyata komitmen transparansi. Langkah peninjauan ulang bagi badan yang tidak patuh juga akan dilakukan.

Komisi Informasi DKI Jakarta melaporkan bahwa hanya 36,18 persen atau sekitar 300 dari total 829 badan publik yang telah menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik ( LLIP ) untuk E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025. LLIP merupakan bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selain itu, dari 189 badan publik yang memperoleh predikat Informatif, 80,95 persen atau 153 badan telah menyampaikan Alat Peraga Zona Informatif.

Zona Informatif harus diwujudkan secara nyata sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab badan publik dalam menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan terbuka. Komisi Informasi DKI Jakarta akan melakukan pembinaan, edukasi, sosialisasi, dan advokasi serta meninjau ulang badan publik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada tahun berikutnya





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