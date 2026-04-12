Ki Bedil, Ahli Pembuat Senjata Api Rakitan, Ditangkap Setelah 20 Tahun Beroperasi di Jawa Barat

Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan penjualan senjata api ilegal yang dipimpin oleh Ki Bedil, seorang ahli pembuat senjata rakitan. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan intensif selama beberapa waktu, mengamankan sejumlah barang bukti dan mengungkap modus operandi penjualan senjata api ilegal yang telah berlangsung selama dua dekade di Jawa Barat. Pelanggan utama Ki Bedil adalah pelaku kejahatan jalanan dan pemburu liar.

Ki Bedil menjadi pusat perhatian setelah Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil menangkapnya terkait dugaan kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal serta bahan peledak. Penangkapan ini mengakhiri jejak panjang Ki Bedil sebagai seorang ahli pembuat senjata api rakitan yang telah beroperasi secara rahasia selama dua puluh tahun di wilayah Jawa Barat .

Keahliannya dalam merakit senjata api, mulai dari jenis revolver, senapan, hingga pistol, telah membuatnya menjadi sosok yang dicari oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku kejahatan jalanan dan pemburu liar. Jaringan penjualan senjatanya terorganisir dengan rapi, melibatkan perantara untuk memasarkan produk ilegalnya. Kasus ini mengungkap kompleksitas perdagangan senjata api ilegal yang merajalela di Indonesia, mengancam keamanan masyarakat dan menjadi tantangan bagi penegak hukum





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Bareskrim Polri Tangkap 'Ki Bedil', Maestro Pembuat Senjata Api Ilegal di Jawa BaratBareskrim Polri berhasil menangkap Tatang Sutardin alias 'Ki Bedil', seorang maestro pembuat senjata api dan bahan peledak ilegal di Rancaekek, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah polisi menangkap seorang broker yang menjual senjata api rakitan Ki Bedil. Barang bukti yang disita meliputi senjata api, peluru, dan peralatan pembuatan senjata.

Read more »

Polri Tangkap Ki Bedil Ahli Pembuat Senpi Ilegal Selama 20 Tahun di JabarPolisi menyita empat buah popor senjata laras panjang, serta sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api (senpi). Pembelinya rata-rata pelaku kejahatan.

Read more »

Ki Bedil Ditangkap: Akhir Pelarian Perakit Senjata Api Ilegal di Jawa BaratPenangkapan Tatang Sutardin alias Ki Bedil, seorang perakit senjata api ilegal yang telah beroperasi selama dua dekade di Jawa Barat. Penangkapan ini mengakhiri pelarian panjang dan mengungkap rantai suplai senjata ilegal yang menopang berbagai tindak kriminal.

Read more »