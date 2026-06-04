Khutbah Jumat: Pentingnya Persatuan Umat Islam di Era Digital

Khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (24/3/2023), membahas tentang pentingnya persatuan umat Islam di era digital. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan mengedepankan prasangka baik kepada saudara sesama muslim.

Umat Islam mendengarkan khutbah saat mengikuti ibadah salat Jumat pertama Ramadan 1444 Hijriyah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (24/3/2023). Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Di era modern ini, kita dihadapkan pada kemudahan akses informasi yang luar biasa cepat melalui gawai pintar dan internet. Namun sayang, kemudahan teknologi ini sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan umat. Allah SWT berfirman: 'Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

' (QS. Al-Hujurat: 6). Ayat mulia ini adalah fondasi dan panduan utama bagi kita dalam bermedia sosial serta menerima informasi di era digital yang serba instan. Sebagai umat Islam yang cerdas, kita diajarkan untuk senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada saudara sesama muslim di mana pun berada.

Janganlah jari-jemari kita dibiarkan lebih cepat membagikan sebuah berita dibandingkan akal sehat kita dalam menyaring dan memastikan kebenarannya. Persatuan dan persaudaraan umat Islam jauh lebih mahal serta berharga daripada sekadar memuaskan ego untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan berita. Oleh karena itu, mari kita jadikan diri kita sebagai agen perdamaian, penyambung tali silaturahmi, dan bukan penyebar perpecahan di dunia maya





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Khutbah Jumat Persatuan Umat Islam Era Digital Ketakwaan Prasangka Baik

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