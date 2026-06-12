Khutbah Jumat di Istiqlal: Menjaga Lisan dan Jemari di Era Digital

Jumat, 23 Juni 2024, masjid Istiqlal di Jakarta menggelar salat Jumat terakhir Ramadan. Khutbah menekankan pentingnya menahan lisan dan mengontrol penggunaan media sosial, mengutip hadits, ajaran An‑Nawawi, dan ayat Al‑Hujorat untuk mencegah penyebaran hoaks.

Jumat pagi, 23 Juni 2024, masjid Istiqlal di Jakarta Pusat dipadati oleh ribuan jemaah yang datang untuk mendengarkan khutbah Jumat sekaligus menunaikan salat Jumat terakhir pada bulan Ramadan 1445 H. Suasana khidmat terpancar dari barisan jamaah yang bersila rapi, bersiap menyambut panggilan Imam yang mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga lisan dan perilaku dalam era digital.

Dalam khutbahnya, khatib menekankan pesan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadits Bukhari, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.

" Ia menambahkan bahwa tantangan zaman modern, terutama derasnya arus informasi melalui media sosial, menambah risiko ucapan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan keretakan sosial dan menodai kehormatan umat. Khatib kemudian mengutip pandangan Imam An‑Nawawi dalam kitab Al‑Adzkar, yang menegaskan bahwa setiap mukmin wajib menahan lisannya dari segala bentuk perkataan yang tidak mendatangkan maslahat. Jika berat antara berbicara dan diam tidak seimbang, memilih diam menjadi jalan paling aman.

Untuk menekankan hal ini, ia memperkenalkan tujuh contoh khutbah singkat yang berfokus pada etika berkomunikasi di era teknologi, mengaitkan bahasa Arab klasik dengan situasi kontemporer. Dalam salah satu contoh, ia mengutip ayat Al‑Hujorat (49:6) yang memerintahkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya, mengingatkan bahwa satu klik saja dapat menyiarkan hoaks yang merusak persatuan bangsa. Selanjutnya, khatib mengajak jamaah untuk menjadikan media sosial sebagai ladang amal, bukan ladang dosa.

Ia menekankan pentingnya menapis setiap informasi dengan ilmu dan akal sehat, serta menahan diri dari menyebarkan keburukan sebagai wujud keimanan yang kuat. Doa penutup mengakhiri khutbah dengan memohon ampunan Allah, mengingatkan kembali akan perintah Allah untuk berlaku adil, berbaik‑baik, dan menolak perbuatan yang merusak. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa menjaga lisan dan jemari sekaligus memfilter konten digital merupakan bagian tak terpisahkan dari ibadah, terutama pada bulan suci Ramadan, ketika setiap amal dipertanggungjawabkan dengan lebih ketat





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