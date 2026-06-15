Khutbah Jumat Akhir Bulan Dzulhijjah: Momen Transisi dan Kewajiban Muhasabah

Khutbah Jumat akhir bulan Dzulhijjah menjadi momen transisi yang krusial bagi umat Muslim untuk mengevaluasi seluruh amal perbuatan selama setahun penuh. Kewajiban untuk senantiasa bermuhasabah sejalan dengan peringatan Allah dalam Al-Qur'an. Di akhir bulan Dzulhijjah ini, mari kita hitung kembali secara jujur, apakah amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan tumpukan dosa dan kelalaian yang kita lakukan setahun ini.

Jemaah mendengarkan khutbah Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Ibadah salat Jumat tetap digelar di Masjid Agung Al-Azhar meski ada imbauan pemerintah untuk meniadakan kegiatan salat Jumat selama dua pekan ke depan guna mencegah COVID-19.

Momen transisi ini menjadi titik krusial bagi umat Muslim untuk mengevaluasi seluruh amal perbuatan selama setahun penuh. Kewajiban untuk senantiasa bermuhasabah sejalan dengan peringatan Allah dalam Al-Qur'an. Melalui firman-Nya, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan mendalam bahwa muhasabah di penghujung waktu merupakan sarana terbaik untuk mengikis kelalaian jiwa dan memperbarui komitmen taubat sebelum lembaran amal berganti.

Penyusunan naskah dakwah yang sistematis dan menggugah kesadaran amat dibutuhkan. Merangkum berbagai sumber, berikut ini adalah tujuh contoh khutbah Jumat akhir bulan Dzulhijjah, sebagai bagian dari persiapan memasuki tahun baru Islam. Di akhir bulan Dzulhijjah ini, mari kita hitung kembali secara jujur, apakah amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan tumpukan dosa dan kelalaian yang kita lakukan setahun ini.

Jangan sampai momen pergantian tahun Islam hanya berlalu menjadi rutinitas kalender semata tanpa membawa dampak perbaikan pada kualitas ibadah, spiritualitas, dan akhlak kita. Jadikan akhir tahun ini sebagai titik tolak untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki diri sebelum malaikat maut datang menjemput tanpa peringatan





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Khutbah Jumat Akhir Bulan Dzulhijjah Muhasabah Ibadah Spiritualitas Akhlak

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