Khutbah Jumat 10 Muharram: Hikmah dan Keutamaan Hari Asyura

Rangkuman khutbah Jumat 10 Muharram di Masjid Agung Al-Azhar yang membahas keutamaan hari Asyura, peristiwa sejarah kelahiran Laut Merah, serta amalan sunnah seperti puasa, sedekah, dan santunan anak yatim dalam semangat ketakwaan dan keimanan.

Jemaah berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, untuk sholat Jumat pada tanggal 20 Maret 2020. Meski ada imbauan pemerintah untuk meniadakan kegiatan sholat Jumat selama dua pekan guna mencegah penyebaran COVID-19, ibadah tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Pada hari Asyura, 10 Muharram, khatib mengedukasi jamaah tentang fadhilah dan hikmahnya. Imam an-Nawawi menegaskan keutamaan hari ini, yaitu dengan berpuasa sunnah, menyantuni anak yatim, dan memperbanyak sedekah. Peristiwa bersejarah penting adalah kelahiran Laut Merah yang menyelamatkan Nabi Musa AS dan Bani Israil dari kejaran Firaun. Khutbah menekankan keimanan, kepasrahan, dan syukur kepada Allah.

Materi dakwah juga mengajarkan untuk meningkatkan ketakwaan, bertaubat, dan bersedekah. Pesan utama adalah pertolongan Allah dekat bagi orang-orang yang sabar dan tawakal. Doa penutup memohon ampunan dan hidayah Allah bagi seluruh umat Muslim, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asyura 10 Muharram Khutbah Jumat Nabi Musa Laut Merah Puasa Sunnah Sedekah Allah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Khutbah Jumat 19 Juni 2026: Taubat di Awal Bulan Muharram 1448 HijriahTeks Khutbah Jumat 19 Juni 2026 dengan tema “Taubat di Awal Bulan Muharram 1448 Hijriah”, sesuai momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Read more »

Khutbah Jumat Hari Ini 19 Juni 2026 tentang Keutamaan Muharram, Singkat dan Mudah DihafalKhutbah Jumat hari ini, 19 Juni 2026, membahas makna Muharram 1448 H sebagai Tahun Baru Islam.

Read more »

7 Amalan Asyura 10 Muharram, Simak Penjelasan dan KeutamaannyaMelaksanakan amalan Asyura 10 Muharram menjadi tradisi baik yang diajarkan ulama berdasar sunnah Rasulullah dan tuntunan Al-Quran

Read more »