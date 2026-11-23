Anggota Panitia Kerja RUU Pemilu Khozin menegaskan perlunya memprioritaskan digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara sebelum menerapkan e-voting, demi memastikan keamanan siber dan kepercayaan publik.

Khozin, Anggota Panitia Kerja RUU Pemilu Komisi II DPR, secara tegas menyatakan bahwa fokus utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum haruslah pada digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Ia menolak usulan untuk segera menerapkan pemungutan suara elektronik atau e-voting karena menganggap teknologi tersebut masih menghadapi tantangan mendasar terkait keamanan siber dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Tantangan Keamanan Siber dalam E-Voting

Menurut Khozin, penerapan e-voting saat ini masih terhambat oleh masalah digital security yang sangat berkorelasi erat dengan isu kepercayaan dan legitimasi pemilu di mata publik. Ia mengkhawatirkan bahwa kecurangan konvensional yang selama ini terjadi di lapangan justru akan bergeser menjadi kecurangan berbasis siber dan digital jika keamanan sistem belum memadai. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ide e-voding sebaiknya diendapkan terlebih dahulu hingga infrastruktur keamanan digital negara menjadi jauh lebih kuat dan andal. Pernyataan ini disampaikan Khozin kepada wartawan pada Senin, 23 November 2026, sebagai bagian dari responsnya terhadap dinamika terbaru dalam pembahasan regulasi pemilu.

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Penguatan Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap

Prioritas strategis yang diusulkan oleh Khozin adalah penguatan sistem penghitungan dan rekapitulasi suara berbasis digital melalui penyempurnaan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Sistem yang selama ini dinilai masih membutuhkan waktu hingga sekitar satu bulan untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suara diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien setelah diperbaiki. Khozin menilai bahwa langkah menyempurnakan Sirekap merupakan langkah yang paling rasional saat ini untuk mempercepat proses verifikasi suara dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara hingga ke tingkat nasional.

Digitalisasi Terintegrasi di Tingkat TPS

Khozin juga mendorong agar digitalisasi penghitungan suara diterapkan langsung sejak tingkat Tempat Pemungutan Suara atau TPS untuk meningkatkan transparansi proses. Namun, hasil penghitungan secara digital tetap wajib dicocokkan secara ketat dengan dokumen penghitungan manual yang ada di tempat. Menurut Khozin, langkah koreksi silang ini sangat diperlukan untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah adanya perubahan atau pergeseran perolehan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama proses rekapitulasi berjenjang berlangsung.

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Digitalisasi sebagai Data Pendukung Utama

Dalam pandangannya, digitalisasi dalam pemilu memang merupakan kebutuhan mutlak untuk modernisasi penyelenggaraan demokrasi, namun fokusnya harus tepat. Khozin menekankan bahwa digitalisasi harus difokuskan pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, bukan pada tahap pemungutan suara berupa e-voting. Digitalisasi ini bukan sekadar berfungsi sebagai data penunjang yang lemah, tetapi dapat disandingkan secara ketat dengan hasil manual untuk memastikan integritas suara tetap terjaga dari awal hingga akhir.

Konsultasi Publik Menuju Revisi UU Pemilu

Hingga saat ini, Panitia Kerja atau Panja masih aktif mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Masukan tersebut berasal dari institusi perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah atau NGO, serta berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis. Langkah konsultasi luas ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan tantangan teknis yang ada di lapangan.