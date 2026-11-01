Khoiful Mukhib Juara 76 Ultimate Downhill 2026 Kudus

Khoiful Mukhib menjuarai seri pamungkas 76 Ultimate Downhill 2026 di Kudus. Agung Prio Apriliano meraih juara umum. Pembalap Indonesia siap kekancah Asia.

Khoiful Mukhib berhasil menjuarai kelas Men Elite pada seri ketiga dan pamungkas 76 Ultimate Downhill 2026 yang diselenggarakan di Ternadi Bike Park, Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu, 1 November 2026. Ia mencatatkan waktu finis sebesar 2 menit 51,612 detik dalam balapan yang menegangkan tersebut.

Khoiful Mukhib Raih Juara Seri Terakhir Kudus

Kemenangan ini menjadi puncak dari perjalanan kompetisi musim 2026. Sementara itu, gelar juara umum untuk kategori Men Elite musim 2026 resmi dimenangkan oleh Agung Prio Apriliano. Prestasi ini menandai berakhirnya seri kompetisi dengan prestasi gemilang bagi atlet nasional.

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Peningkatan Kualitas Pembalap Menuju kancah Asia

Pendiri Indonesian Downhill, Parama Nugroho, mengungkapkan harapannya agar peningkatan kualitas pembalap sepeda gunung nasional selama pergelaran 76 Ultimate Downhill 2026 menjadi modal kuat. Ia berharap hal ini menjadi bekal bagi para atlet dalam menghadapi persaingan di tingkat Asia dan dunia di masa mendatang. Parama menilai kemampuan para pembalap Indonesia kini semakin merata, baik di kategori putra maupun putri.

Penilaian ini didasarkan pada performa yang ditampilkan setelah melalui tiga seri kompetisi yang berakhir di Kudus. Menurut Parama, atlet-atlet prestasi saat ini telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dan cukup merata. Ia mengharapkan baik atlet Men Elite maupun Women Elite dapat memberikan kontribusi besar di kejuaraan tingkat Asia maupun dunia. Kehadiran berbagai karakter lintasan selama seri ini menuntut kemampuan teknis, ketahanan fisik, serta kecepatan beradaptasi dari setiap peserta.

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Regenerasi Pembalap Junior Menuju Kelas Elite

Perwakilan penyelenggara, 76 Rider, Agnes C. Wuisan, menjelaskan bahwa perubahan dan inovasi sepanjang tiga seri dilakukan untuk meningkatkan standar persaingan. Langkah ini juga bertujuan mempersiapkan pembalap nasional menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Agnes menyatakan bahwa harapan besarnya adalah performa atlet-atelit downhill Indonesia semakin berkembang secara merata, tidak hanya di level nasional, tetapi juga mampu bersaing di level internasional.

Selain peningkatan kualitas pembalap senior, proses regenerasi menjadi salah satu perkembangan penting dalam kompetisi musim ini. Tiga pembalap kelas Men Junior, yakni Dimas Aradhana, Nazwa Agazani, dan Ahmad Nasywa Ridhodin, dijadwalkan untuk naik ke kelas Men Elite pada musim 2027. Ketiganya merupakan penghuni tiga besar klasemen akhir Men Junior 2026.

Dimas Aradhana berhasil mempertahankan gelar juara umum untuk kedua kalinya secara beruntun setelah mengumpulkan total 560 poin sepanjang musim. Di kelas utama, persaingan dimenangkan oleh Agung Prio Apriliano yang memastikan gelar juara umum Men Elite dengan raihan 730 poin. Putra Ganda Arrozak финишировал di posisi kedua dengan 510 poin, sementara Mohammad Abdul Hakim mengoleksi 400 poin.

Kemajuan Kompetisi 76 Ultimate Downhill 2026

Di sektor putri, Milatul Khaqimah menunjukkan konsistensi luar biasa setelah memenangi seluruh seri Women Elite. Ia mengakhiri musim dengan raihan sempurna berupa 600 poin, menunjukkan dominasi yang tak terbantahkan di kategori tersebut. Parama Nugroho juga memastikan bahwa kompetisi 76 Ultimate Downhill akan kembali diselenggarakan pada 2027 dengan sejumlah peningkatan.

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Tujuan dari peningkatan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada para pembalap nasional untuk mengembangkan kemampuan dan mempertahankan konsistensi penampilan mereka. Kompetisi 76 Ultimate Downhill 2026 berlangsung dalam tiga seri yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Seri pertama digelar di Bukit Hijau Bike Park, Yogyakarta, diikuti oleh seri kedua di Arjuno Bike Park, Pasuruan.

Seri terakhir yang menjadi penutup musim diadakan di Ternadi Bike Park, Kudus. Seri terakhir di Kudus juga tercatat dalam kalender Federasi Balap Sepeda Internasional atau UCI dengan klasifikasi Class 1 atau C1. Lintasan yang digunakan memiliki panjang 2.300 meter dengan perbedaan elevasi mencapai 325 meter, menciptakan tantangan teknis yang tinggi bagi para peserta.

Keberhasilan seri ini menandai langkah maju bagi industri sepeda gunung di Indonesia. Dengan standar kompetisi yang semakin tinggi dan pengenalan internasional melalui klasifikasi UCI, kepercayaan diri para atlet nasional semakin tumbuh. Para penggemar olahraga ekstrem kini dapat berharap lebih banyak lagi prestasi membanggakan dari para pembalap Indonesia di kancah global di masa yang akan datang.