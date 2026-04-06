Khadija Shaw Bawa Manchester City ke Semifinal Piala FA Hadapi Chelsea

Manchester City berhasil mengalahkan Birmingham dengan skor 1-0 dalam laga perempat final Piala FA. Gol tunggal Khadija Shaw memastikan kemenangan City dan membawa mereka melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Chelsea.

Gol cepat Khadija Shaw membawa Manchester City melaju ke babak semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Chelsea , setelah pemuncak klasemen Liga Super Wanita (WSL) itu berhasil mengalahkan Birmingham , yang memimpin klasemen divisi dua, dengan skor tipis 1-0 pada Senin malam. Pertandingan ini menjadi bukti dominasi City, meskipun Birmingham tampil cukup baik. Kemenangan ini memastikan City melaju ke babak selanjutnya dan bertemu Chelsea dalam laga yang diprediksi akan berlangsung seru.

\Sejak awal pertandingan, City menunjukkan dominasi mereka. Shaw, dengan performa gemilangnya, berhasil memecah kebuntuan pada menit kedelapan dengan memanfaatkan umpan brilian dari Iman Beney. Gol ini menjadi gol ke-21 Shaw musim ini dalam penampilannya yang ke-27. Meskipun City menciptakan banyak peluang untuk memperlebar keunggulan, termasuk upaya dari Lauren Hemp, Laura Coombs, dan Aoba Fujino, namun penyelesaian akhir yang kurang optimal membuat skor tetap 1-0. Birmingham, meskipun tidak mencetak gol, memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan melakukan tekanan tinggi dan membangun serangan yang terorganisir. Mereka berusaha keras untuk menembus pertahanan City, namun gagal menciptakan peluang yang berarti. City juga melakukan beberapa perubahan pemain di babak kedua, dengan Yui Hasegawa yang memaksa kiper Birmingham melakukan dua penyelamatan gemilang, serta Rebecca Knaak yang sundulannya membentur mistar gawang. Namun, keunggulan satu gol cukup bagi City untuk memastikan kemenangan dan melaju ke babak semifinal. \Penampilan pemain Manchester City di St. Andrew's mendapat beragam penilaian. Kiper Khiara Keating mendapat nilai 7/10 atas penampilannya, yang awalnya sedikit ragu-ragu namun kemudian semakin percaya diri dan melakukan intervensi krusial. Sam Coffey juga mendapat nilai 7/10, bermain lebih dalam di lini tengah dan berkontribusi dalam membangun serangan. Shaw menjadi bintang dengan golnya dan terus menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pemain-pemain lain seperti Hemp, Coombs, dan Fujino juga aktif menciptakan peluang, namun kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Pemain pengganti seperti Hasegawa dan Knaak memberikan dampak positif, meski tidak berhasil mencetak gol. Secara keseluruhan, kemenangan ini menunjukkan kekuatan dan kedalaman skuad Manchester City, yang siap menghadapi tantangan di babak semifinal melawan Chelsea. Pertandingan ini menjadi ujian bagi mental dan kemampuan taktis City untuk terus melaju meraih gelar juara





Manchester City Piala FA Khadija Shaw Chelsea Birmingham

