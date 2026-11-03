Kewenangan Polisi Menyadap Pejabat Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Analisis mendalam mengenai batas hukum penyadapan oleh polisi terhadap pejabat di Indonesia berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 dan UU ITE.

Kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan penyadapan terhadap para pejabat negara menjadi sorotan utama dalam praktik penegakan hukum modern di Indonesia. Status seorang individu sebagai pejabat publik tidak serta merta menghapus hak konstitusionalnya atas privasi dan kerahasiaan komunikasi pribadi. Namun, dalam konteks investigasi tindak pidana berat seperti korupsi, narkotika, dan terorisme, penyadapan diakui sebagai instrumen penting yang harus dijalankan dengan dasar hukum yang kuat.

Dasar Hukum Penyadapan Dalam KUHAP Baru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi landasan terbaru bagi kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri. Undang-undang ini resmi berlaku pada 2 Januari 2026 dan secara formal menggantikan peraturan lama, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 136 dalam regulasi baru ini secara eksplisit mengakui bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan suatu perkara pidana.

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Pengakuan kewenangan ini merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun demikian, Pasal 136 tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai persyaratan teknis, jangka waktu pelaksanaan, mekanisme perizinan, hingga pengawasan penggunaan hasil penyadapan. Ketentuan detail mengenai aspek-aspek prosedural tersebut diserahkan kepada undang-undang khusus yang akan mengatur hal-hal tersebut secara lebih spesifik di masa depan.

Status RUU Penyadapan Dan Prosedur DPR

Perlu dipahami bahwa pengakuan kewenangan dalam KUHAP berbeda dengan aturan teknis pelaksanaan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saat ini sedang mengerjakan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Penyadapan. Pada 6 April 2026, DPR memberitakan bahwa penyusunan naskah akademik dan draf RUU tersebut masih menjadi tugas Badan Keahlian DPR.

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Ketiadaan aturan teknis yang komprehensif saat ini menciptakan ruang interpretasi yang perlu diawasi ketat. Tanpa undang-undang khusus yang mengatur prosedur baku, risiko penyalahgunaan kewenangan tetap ada meskipun dasar hukum umum telah tersedia. Oleh karena itu, kehadiran RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan batasan operasional yang jelas bagi aparat penegak hukum.

Batasan Penyadapan Menurut UU ITE Dan Telekomunikasi

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga memberikan kerangka hukum terkait intersepsi. Pasal 31 ayat 1 UU ITE melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Larangan ini diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 31 ayat 4 UU ITE membuka pengecualian bagi kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang berwenang. Penjelasan Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa hasil intersepsi harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum sesuai permintaan institusi yang ditunjuk. Kepolisian tetap wajib memiliki dasar kewenangan spesifik sesuai jenis perkara dan mematuhi prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mengatur larangan penyadapan melalui Pasal 40. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi pelanggan berdasarkan Pasal 42 ayat 1. Namun, Pasal 42 ayat 2 memungkinkan penyerahan informasi berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung dan Kapolri untuk tindak pidana tertentu.

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Kewenangan Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf i undang-undang ini memberikan kewenangan penyadapan yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.

Implementasi kewenangan ini menunjukkan bahwa penyadapan adalah alat strategis dalam memberantas kejahatan narkoba. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan memenuhi standar legalitas dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap hak privasi masyarakat dan pejabat tetap menjadi prioritas di samping tujuan penegakan hukum.