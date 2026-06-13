Kewenangan Negara dalam Penertiban Organisasi: Analisis Kasus PLK dan Dasar Hukum Sejarah

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan kewenangan negara untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan terhadap organisasi, khususnya terkait pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960. Artikel ini membahas dasar hukum, dimensi ketatanegaraan, serta konteks historis dekolonisasi yang melatarbelakangi sengketa tersebut yang sedang dihadapi di PTUN Jakarta.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan kewenangan negara terhadap organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen ( PLK ) yang terlarang sejak 1960.

Menurut Fahri, negara sebagai pemegang kedaulatan memiliki dasar hukum kuat untuk menjalankan kewenangan tersebut, selama diberikan oleh hukum dan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan di dalam negeri. Kewenangan negara tidak hanya terbatas pada tindakan hukum langsung terhadap organisasi, tetapi juga meliputi pembentukan kebijakan hukum yang relevan, pengawasan, serta pembatasan terhadap badan hukum yang beroperasi di bawah yurisdiksi nasional.

Fahri menegaskan bahwa sepanjang kewenangan tersebut secara sah diberikan oleh hukum dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum, maka tindakan negara adalah konstitusional. Ini mencerminkan peran negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan. Sebagai pemegang kedaulatan, negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan semua entitas, termasuk organisasi, beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Pencabutan status badan hukum PLK dilakukan karena organisasi tersebut mengklaim sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), sebuah organisasi era kolonial yang telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang sejak tahun 1960. Klaim ini menjadi dasar tindakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum). Sengketa yang kini tengah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata.

Fahri menilai, kasus ini juga memiliki dimensi ketatanegaraan yang mendalam, melibatkan politik hukum negara dan pelaksanaan kedaulatan berdasarkan sejarah hukum Indonesia, serta kewenangan negara dalam pengawasan dan penertiban organisasi sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Persidangan ini menjadi penting untuk meninjau kembali sejarah hukum. Dalam persidangan pada Rabu (10/6/2026), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, sebagai pihak tergugat, menghadirkan Fahri Bachmid sebagai ahli. Kehadiran Fahri bertujuan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam perkara sengketa tata usaha negara terkait PLK ini.

Fahri menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960, yang menjadi dasar hukum pembubaran PLK, merupakan bagian dari kebijakan negara yang berorientasi pada perlindungan kedaulatan nasional. Norma-norma dalam peraturan ini harus dipahami dalam kerangka politik hukum pada masa pembentukannya. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum vital untuk menjaga kepentingan nasional serta mengendalikan pengaruh organisasi asing di Indonesia. Ini juga menegaskan kewenangan negara dalam menentukan legalitas setiap organisasi yang beroperasi di wilayahnya.

Politik hukum dekolonisasi kemudian diperkuat melalui Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Peraturan ini menjadi dasar penting untuk penertiban organisasi dan pengamanan aset yang terkait dengan kepentingan asing, memperkuat kontrol negara. Kebijakan kebersamaan dan penertiban organisasi yang diterapkan pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an tidak terlepas dari semangat konstitusional Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan ini merupakan instrumen negara untuk memperkuat kedaulatan nasional dan membatasi dominasi pihak asing, dengan menempatkan kepentingan bangsa Indonesia sebagai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan.

Kasus ini menimbulkan berbagai perspektif terkait hak organisasi dan kewenangan negara. Beberapa pihak menilai bahwa pencabutan status PLK perlu dijernihkan secara hukum, terutama terkait klaim penerusan HCL yang dianggap dapat berpengaruh terhadap aset dan identitas sejarah. Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya penegakan hukum dan kedaulatan negara dalam mengatur keberadaan badan hukum di Indonesia.

Mahkamah Agung dan PTUN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, mengingat dampak legal dan historis yang melekat pada kasus ini.hereinafter are some unrelated headlines that were part of the original text but are not part of the main news content and should be ignored: Kode VIII Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal Asal Filipina, Rugikan Negara Rp1 Miliar Pertanian; Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas; Ternyata PLK Tak Berbadan Hukum: Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Pemprov Jabar Harap MA Tolak Kasasi; Kemendagri: Ormas Tidak Boleh Bertindak Seperti Aparat, Menyita, Menyegel hingga Menggeledah; Pro Kontra Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan, Bahlil 'Mau Apa sih Sebenarnya, Jangan Lebay'; Pemprov Banten Kasasi Putusan PTUN Jakarta: Mengapa Sengketa Situ Ranca Gede Dianggap Keliru oleh Pemda?

Pembahasan utama berfokus pada landasan hukum PKB 50/1960 dan Perpresidium 5/1965, serta prinsip negara hukum dan kedaulatan yang menjadi dasar tindakan pemerintah. Pinggiran: Tinjauan historis dekolonisasi dan penerapan Pancasila dalam penertiban organisasi. Relevansi konstitusional：Pasal 33 UUD 1945





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