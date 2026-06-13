Keutamaan, Tata Cara, dan Niat Puasa Tasu'a dan Asyura di Bulan Muharram

Artikel ini mengupas tuntas keutamaan, tata cara, dan lafal niat puasa Tasu'a (9 Muharram) dan Asyura (10 Muharram) dalam Islam, termasuk hikmah mengelompokkan keduanya dan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Hadis.

Niat puasa Tasua dan Asyura di bulan Muharram menjadi hal penting bagi setiap umat Islam yang ingin meraih keutamaannya. Dengan keutamaan yang besar, umat Islam akan memperoleh faidah berlipat ganda.

Rasulullah SAW bersabda: Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulannya Allah, Muharram (HR Muslim). Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa tahun sebelumnya (HR Tirmidzi). Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam buku Keutamaan Asyura dan Bulan Muharram menjelaskan, puasa Tasu'a disyariatkan khusus bagi menyelisihi ibadah kaum Yahudi. Para ulama menetapkan pelaksanaan keduanya secara berturut-turut sebagai darjat puasa yang terbaik.

Kemantapan niat di dalam hati sebelum fajar menyingsing menjadi kunci utama kesempurnaan dan diterimanya puasa mulia ini di sisi Allah. Merujuk berbagai sumber kredibel, berikut ini adalah bacaan niat puasa Tasua dan Asyura, lengkap tata cara dan keutamaannya. Niat merupakan rukun yang membedakan ibadah puasa dari sekadar menahan lapar dan dahaga. Berikut lafal niat puasa Tasu'a yang dianjurkan: Arab: نَوَيْتُ صَوْمَ تَاسُوعَاءَ لِلّٰهِ تَعَالَى Artinya: Saya niat puasa Tasu'a karena Allah ta'âlâ.

Jika niat diucapkan pada malam hari untuk puasa esok, lafal yang lebih lengkap adalah: Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i sunnatit Tasû'â lillâhi ta'âlâ. Niat Puasa Asyura (10 Muharram) Arab: نَوَيْتُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ لِلّٰهِ تَعَالَى Artinya: Saya niat puasa Asyura karena Allah ta'âlâ. Arab: نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ عَاشُورَاءَ لِلّٰهِ تَعَالَى Artinya: Aku berniat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah SWT.

Niat puasa sunnah, termasuk Tasu'a dan Asyura, dapat dilafalkan mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar (yakni sepanjang malam sebelum hari puasa). Namun, para ulama mazhab Syafi'i juga membolehkan niat di siang hari sebelum matahari tergelincir ke barat (zawal), dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Arab: نَوَيْتُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ (التَّاسُوعَاءِ أَوْ عَاشُورَاءَ) لِلّٰهِ تَعَالَى Artinya: Aku berniat puasa sunnah (Tasu'a atau Asyura) hari ini karena Allah SWT.

Tidak ada perbedaan tata cara antara puasa Tasu'a dan Asyura dengan puasa sunnah lainnya, selain pada waktu pelaksanaannya. Tasu'a pada 9 Muharram, Asyura pada 10 Muharram. Anjuran terbaik adalah melaksanakan keduanya secara berurutan. Sebagaimana disebutkan dalam Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram (Tim Bimbingan Islam, Yayasan Bimbingan Islam), dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus, tujuannya untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 saja.

(Lihat Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram, hlm 9-10) Makan sahur sebelum imsak (sunnah, meskipun bukan syarat sah). Menjaga lisan dan anggota tubuh dari perkataan dan perbuatan dosa, serta memperbanyak amalan saleh (dzikir, sedekah, dan membaca Al-Qur'an). Puasa Tasu'a (9 Muharram) secara khusus dianjurkan dengan beberapa hikmah yang sangat mendasar: Ini adalah alasan paling kuat. Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura).

Rasulullah ﷺ bersabda: Puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. (HR Ahmad) Dalam naskah Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram dijelaskan bahwa para ulama-termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishak bin Rahuyah-berpendapat dianjurkan puasa hari kesembilan dan kesepuluh secara bersamaan karena Nabi ﷺ sendiri telah Berniat untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9, meskipun beliau wafat sebelum sempat mewujudkannya. Penentuan awal bulan Muharram terkadang tidak tepat.

Dengan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 sekaligus, seseorang lebih yakin bahwa ia benar-benar mendapatkan keutamaan puasa Asyura, karena bisa jadi tanggal 9 yang dihitung sebenarnya adalah tanggal 10. Sama seperti larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja tanpa menyambungnya, puasa Tasu'a membuat puasa Asyura tersambung dengan hari sebelumnya, sehingga lebih utama dan sempurna. Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (juz VI, hlm 383) menjelaskan tiga hikmah tersebut secara rinci, sebagaimana dikutip dalam BimbinganIslam Seputar Bulan Muharram.

(Lihat Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram, hlm 18-19). Puasa Asyura (10 Muharram) memiliki keutamaan yang sangat besar, menjadikannya salah satu puasa sunnah yang paling istimewa setelah Ramadhan. Inilah keutamaan paling masyhur dari puasa Asyura. Rasulullah ﷺ bersabda: Puasa pada hari Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya.

(HR Muslim no 1162) Imam an-Nawawi dalam kitab al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (juz 8, hlm 51) menjelaskan cakupan keutamaan ini secara rinci: Apabila tidak ditemukan dosa kecil maupun dosa besar, maka dituliskan baginya kebaikan serta diangkat derajatnya. Puasa Asyura juga menumbuhkan keikhlasan dan Keteguhan iman karena dilakukan pada hari yang penuh keberkahan. Selain itu, melakukan puasa Asyura dengan niat ikhlas mengharapkan ridha Allah akan membawa ketenangan hati dan keberkahan yang luas.

Keutamaan ini tidak terbatas hanya pada penghapusan dosa, tetapi juga meningkatkan kedekatan dengan Allah dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Surah Al-A'la (87) dan Al-Insyirah (94) sering dibaca pada hari Asyura untuk menambah keistimewaan ibadah pada hari tersebut. Secara historis, hari Asyura juga menjadi hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dari Fir'aun, dan Nabi Musa AS berpuasa sebagai syukur, yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengkhusyukan dan kesyukuran.

Dengan demikian, puasa Asyura tidak hanya bersifat keindungan diri dari dosa, tetapi juga sebagai refleksi spiritual dan ibadah yang penuh makna. (Sumber: Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram; Keutamaan Asyura dan Bulan Muharram oleh Muhammad Shalih Al-Munajjid; HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad)





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