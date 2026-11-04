Keutamaan Shalat Sunnah Qabliyah Dzuhur dan Tata Cara Lengkap

Pelajari keutamaan shalat qabliyah dzuhur seperti jaminan rumah di surga dan perlindungan dari neraka, serta panduan niat dan tata cara pelaksanaannya.

Shalat sunnah qabliyah Dzuhur merupakan ibadah rawatib yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini berfungsi sebagai penyempurna bagi shalat fardhu Dzuhur yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Melakukan amalan ini sebelum waktu shalat wajib dimulai membawa berbagai keistimewaan spiritual yang besar bagi pelakunya.

Landasan Syariat dan Dalil Nabi

Kebiasaan Rasulullah SAW mengerjakan empat rakaat sebelum Dzuhur dijelaskan secara rinci dalam kitab Riyadhus Shalihin, khususnya pada Kitab Al-Fadhail yang ditulis oleh Imam Nawawi. Landasan syariat ini berdasar pada hadis riwayat Aisyah RA yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan empat rakaat qabliyah Dzuhur di rumahnya sendiri. Penjelasan ini menegaskan bahwa praktik tersebut adalah bagian integral dari teladan kehidupan Rasulullah SAW yang harus diikuti.

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Dalam buku Tuntunan Shalat Rawatib, H. Sayuti menerangkan bahwa kedudukan shalat ini adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat ditekankan untuk dilakukan. Hal ini juga dibenarkan dalam Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifai, yang menempatkan shalat rawatib sebagai amalan sunnah dengan kedudukan tinggi dalam menyempurnakan ibadah seorang muslim. Pemahaman terhadap dalil-dalil ini membantu umat Islam menjalankan amalan dengan lebih baik dan sesuai tuntunan.

Janjian Rumah di Surga dan Perlindungan

Rasulullah SAW menjanjikan rumah di surga bagi siapa saja yang menjaga dua belas rakaat shalat sunnah rawatib, termasuk empat rakaat sebelum Dzuhur. Janjian agung ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah dan dicatat dalam berbagai kitab terpercaya seperti Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi serta buku Tuntunan Shalat Rawatib karya H. Sayuti. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 380 menyebutkan bahwa barangsiapa mengerjakan shalat dua belas rakaat sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga, yang terdiri dari empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya.

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Keutamaan lain yang sangat agung adalah dijauhkan dari siksa neraka. Dalam Kitab Al-Fadhail, disebutkan bahwa siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Dzuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Penegasan ini juga terdapat dalam Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifai yang mengutip hadis serupa dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang larangan masuk neraka bagi yang menjaganya.

Penyempurna Ibadah dan Waktu Mustajab

Shalat sunnah rawatib berfungsi menutupi kekurangan yang mungkin terjadi dalam shalat fardhu. Shalat qabliyah dan ba'diyah adalah penyempurna shalat fardhu yang kita kerjakan setiap hari. Hadis tentang hisab amal di hari kiamat menegaskan bahwa jika shalat fardhu kurang sempurna, Allah akan menyempurnakannya dengan shalat sunnah. Menjaga shalat sunnah rawatib menjadi sebab masuk seseorang ke dalam surga, menunjukkan kedudukan amalan ini di sisi Allah.

Waktu sebelum Dzuhur, terutama setelah matahari tergelincir, adalah saat pintu-pintu langit dibuka. Dalam Kitab Al-Fadhail dan buku Tuntunan Shalat Rawatib, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang keinginan beliau agar amal shalihnya naik pada saat itu. Shalat sunnah qabliyah menjadi amal shalih yang sangat dianjurkan pada waktu mustajab tersebut untuk meningkatkan kualitas ibadah harian.

Niat dan Tata Cara Pelaksanaan Shalat

Niat merupakan syarat sah shalat yang harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Untuk shalat sunnah qabliyah Dzuhur, niatnya adalah: Ushallî sunnatad dhuhri rak'ataini qabliyyatan lillâhi ta'âlâ. Niat ini harus dilafalkan dengan jelas dalam hati dan lisan sebelum memulai gerakan shalat. Ketepatan niat memastikan bahwa ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah SWT sebagai bentuk ketaatan yang benar.

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Berdasarkan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Drs. Moh. Rifai dan Tuntunan Shalat Rawatib karya H. Sayuti, tata cara shalat sunnah qabliyah Dzuhur sama seperti shalat sunnah pada umumnya. Langkah pertama adalah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Disunnahkan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua untuk melengkapi bacaan.

Setelah ruku dan i'tidal, dilakukan sujud dengan tuma'ninah serta membaca tasbih sujud. Rakaat kedua dilanjutkan hingga duduk tasyahud akhir dengan membaca tahiyat dan shalawat. Shalat ini boleh dikerjakan dua rakaat dengan satu salam atau empat rakaat dengan dua salam. Keduanya memiliki dasar dalil yang kuat dan keutamaan yang besar bagi pelakunya.

Shalat ini tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk istiqamah atau rutin dikerjakan. Janji pahala seperti dibangunkan rumah di surga dan dijauhkan dari neraka berlaku bagi yang menjaganya secara konsisten. Waktunya adalah setelah masuk waktu Dzuhur ketika matahari mulai tergelincir hingga sebelum shalat fardhu Dzuhur didirikan atau iqamah. Menjaga kontinuitas ibadah ini akan membawa ketenangan spiritual dan keberkahan dalam hidup sehari-hari.