Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah dan Makna Kurban dalam Khutbah Jumat

Artikel ini mengupas keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijjah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, serta menggarap tema-tema khutbah Jumat selama bulan tersebut, termasuk penekanan pada puasa, dzikir, dan esensi kurban sebagai wujud ketakwaan.

Setelah memasuki bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia dihantarkan pada salah satu momen paling suci dalam kalender Hijriyah. Bulan ke-12 ini diangkat dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang mulia dan memiliki keutamaan khusus, terutama pada sepuluh hari pertama nya.

Para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir, merujuk kepada Surah Al-Fajr ayat 1-2, Demi fajar, dan malam yang sepuluh, sebagai bukti kesempurnaan janji Allah atas waktu-waktu conducive untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sepuluh hari pertama Dzulhijjah menjadi masa di mana berbagai amal ibadah seperti shalat, puasa, sedekah, dan haji berkumpul dalam satu timeframe, menjadikannya suatu peluang emas bagi seorang mukmin untuk meningkatkan ketakwaan.

Rasulullah SAW bersabda bahwa amal saleh pada masa ini lebih dispensabel di sisi Allah dibandingkan hari-hari lain, bahkan的优势 dari jihad, kecuali jihad yang melibatkan pengorbanan jiwa dan hartanya. Dalam konteks tersebut, khutbah Jumat di bulan Dzulhijjah berperan penting sebagai media pengingat dan pemandu spiritual. Khutbah-khutbah tersebut mengangkat tema-tema seperti penekanan pada keutamaan waktu, sunnah puasa Arafah, penggalakan takbir, tahlil, dan tahmid, serta penegasan akan makna sejati kurban sebagai ujian ketakwaan, bukan sekadar ritual penyembelihan hewan.

Ayat Al-Hajj 37 menegaskan bahwa daging dan darah hewan kurban tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan yang sampai. Dengan demikian, khutbah mengharapkan umat untuk memanfaatkan waktu itu secara maksimal, meningkatkan kualitas ibadah, menyisihkan harta untuk kurban, serta berdzikir dan beramal saleh, sepanjang rupanya niat dan konsistensi dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT





