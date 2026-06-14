Keutamaan Puasa Sunnah di Bulan Muharram: Tasua dan Asyura

Bulan Muharram adalah bulan yang mulia dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada tanggal 9 (Tasua) dan 10 (Asyura). Puasa Asyura memiliki keutamaan menghapus dosa setahun, sementara puasa Tasua berfungsi menyelisihi tradisi Yahudi dan menyempurnakan ibadah.

Bulan Muharram , sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, memiliki keistimewaan yang luar biasa bagi umat Islam. Selain menjadi penanda pergantian tahun baru Islam, bulan ini juga dikenal sebagai Syahrullah atau Bulan Allah.

Keutamaan ini ditegaskan dalam hadis shahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Keistimewaan ini menjadikan setiap amalan, khususnya puasa, memiliki nilai pahala yang berlipat ganda. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan ini sebagai bentuk syukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam bulan Muharram, terdapat beberapa puasa sunnah yang sangat dianjurkan.

Yang pertama adalah puasa umum di sepanjang bulan Muharram. Meskipun tidak ada kewajiban, namun setiap hari puasa di bulan ini memiliki keutamaan yang besar. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa puasa di bulan Muharram menjadi puasa sunnah paling utama karena letaknya sebagai awal tahun. Membuka lembaran baru dengan ibadah puasa dianggap sebagai awal yang baik dan paling afdhal.

Selain itu, puasa di bulan Muharram juga termasuk dalam kategori puasa di bulan-bulan haram yang dimuliakan Allah. Kedua, puasa Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Puasa ini memiliki keutamaan yang sangat istimewa, yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya.

(HR. Muslim). Namun, perlu dipahami bahwa pengampunan ini terbatas pada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha.

Meski demikian, puasa Asyura tetap menjadi amalan yang sangat agung dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Ketiga, puasa Tasua pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini memiliki keutamaan untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10. Dengan menambahkan puasa pada tanggal 9, umat Islam menunjukkan identitas yang berbeda.

Keutamaan lainnya adalah sebagai penyambung puasa Asyura, sehingga tidak terlihat seperti mengkhususkan puasa pada satu hari saja. Para ulama menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram secara berurutan. Bahkan, beberapa ulama menyarankan untuk menambah puasa pada tanggal 11 Muharram sebagai bentuk kehati-hatian dalam penentuan awal bulan. Selain puasa, bulan Muharram juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan amalan-amalan lain seperti sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak istigfar.

Keistimewaan bulan ini hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap Muslim. Dengan berpuasa dan beramal saleh, diharapkan kita dapat meraih ampunan dan keberkahan dari Allah SWT. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengisi bulan Muharram dengan ibadah yang ikhlas dan penuh keimanan. Aamiin





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Muharram Puasa Sunnah Asyura Tasua Keutamaan

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