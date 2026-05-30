Keutamaan Membaca Tahmid Setelah Menyembelih Hewan Kurban dalam Islam

Artikel ini mengupas keutamaan membaca tahmid setelah menyembelih hewan kurban sehari Idul Adha. Dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, penjelasan menggarisbawahi bahwa tahmid bukan hanya sebagai rasa syukur, tetapi juga sebagai penyempurnaan ibadah kurban yang mendekatkan pada Allah SWT.

Panitia bersiap menyembelih hewan kurban di Masjid Daarul Falah, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021). Umat muslim seluruh dunia serempak merayakan Hari Raya Idul Adha yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban sehari setelah jemaah haji wukuf di Padang Arafah.

Ibadah kurban merupakan wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam proses penyembelihan yang sesuai syariat, terdapat sunnah mulia yang acapkali terlewatkan. Oleh karena itu, memahami sangat penting untuk menyempurnakan adab beribadah. Kalimat tahmid menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat beribadah dengan hewan ternak.

Bahwa hewan kurban kita adalah karunia Allah SWT, yang akan kembali kepada-Nya. Allah berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 36: Demikianlah Kami telah menundukkannya untukmu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim menegaskan bahwa perwujudan syukur mencakup lisan dan perbuatan. Melafalkan tahmid usai menyembelih kurban adalah bentuk pengakuan atas pertolongan-Nya.

Merangkum Buku Pedoman Penyelenggaraan Kurban yang Syar'i & Higienis Metode HCCP, Jakarta Islamic Center, Buku Saku Fikih Qurban, Inisiatif Zakat Indonesia dan sumber relevan lain, berikut ini adalah ulasan keutamaan membaca tahmid setelah menyembelih hewan kurban. Setiap zikir yang dianjurkan dalam ibadah memiliki fadhilah khusus. Berikut adalah keutamaan utama membaca tahmid setelah penyembelihan hewan kurban yang disisipi dalil serta penjelasan ulama di setiap poinnya.

Allah SWT telah menundukkan hewan yang bertubuh besar seperti sapi, kerbau, atau unta agar patuh dan dapat disembelih oleh manusia demi kemaslahatan ibadah. Membaca tahmid merupakan pengakuan bahwa tanpa pertolongan-Nya, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai hewan tersebut. Artinya: Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, menjelaskan bahwa ungkapan syukur yang dimaksud dalam ayat ini mencakup lisan dan perbuatan.

Membaca Alhamdulillah setelah penyembelihan adalah bentuk syukur lisan paling utama karena Allah telah memudahkan proses penundukan hewan tersebut sehingga penyembelihan berjalan lancar tanpa bahaya. Hari Raya Idul Adha (Nahr) dan Hari Tasyrik adalah momentum yang disyariatkan penuh dengan zikir, makan, dan minum. Membaca tahmid tepat setelah menyembelih menggenapkan rangkaian zikir harian kurban. Artinya: Sesungguhnya hari-hari itu (Nahr dan Tasyrik) adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla.

(HR. Ahmad). Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab memaparkan bahwa zikir yang dimaksud dalam hari-hari nahr tidak terbatas pada takbiran saja. Disunnahkan melafalkan tahmid setelah menyembelih sebagai bagian dari dzikrullah yang menghidupkan syiar ibadah kurban.

Ketika hewan telah disembelih, kalimat Alhamdulillah menandai tuntasnya satu perintah syariat penyembelihan. Membaca tahmid setelah menyembelih merupakan penyempurnaan dari zikir sebelum menyembelih (basmalah dan takbir). Menyandingkan basmalah di awal dan tahmid di akhir adalah adab tertinggi dalam setiap perkara kebaikan.

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ Artinya: Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam berkurban dengan dua kambing kibasy berwarna putih lagi panjang tanduknya, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri yang mulia seraya membaca basmalah dan bertakbir... (HR. Muslim).

Meskipun hadits di atas secara tekstual menekankan pembacaan basmalah (tasmiyah) dan takbir di awal penyembelihan, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari menyebutkan bahwa para ulama menyukai (menyukai hukumnya sunnah/mustahab) agar pembacaan zikir diakhiri dengan tahmid dan doa penerimaan kurban (Allahumma taqabbal minni/min falan). Hal ini meniru perilaku para sahabat yang senantiasa memuji Allah atas tuntasnya suatu amal ketaatan. Tahmid memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah SWT.

Kalimat Alhamdulillah merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah, yang mengandung pengakuan bahwa segala kebaikan, nikmat, dan keutamaan semata-mata berasal dari-Nya. Hadits ini menunjukkan betapa agungnya kalimat tahmid di hadapan Allah, bahkan disebut sebagai sebaik-baik doa yang dapat dipanjatkan seorang hamba. Dalam konteks penyembelihan kurban, mengucapkan tahmid berarti seorang muslim tidak hanya melaksanakan ritual fisik, tetapi juga memanjatkan doa terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW, yang tentunya akan lebih dikabulkan oleh Allah SWT.

Salah satu keutamaan besar dari membaca tahmid adalah bahwa ia dinilai sebagai sedekah di sisi Allah SWT. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW: Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, dan tiap-tiap takbir adalah sedekah. (HR Muslim





