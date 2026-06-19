Keutamaan dan Amalan pada Hari Asyura 10 Muharram

Hari Asyura yang jatuh pada 10 Muharram memiliki keutamaan khusus dalam Islam. Artikel ini menyampaikan doa-doa dan dzikir yang dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, bersama penjelasan tentang sejarah dan maknanya.

Hari Asyura adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diyakini memiliki keutamaan besar. Banyak umat Islam menggunakannya sebagai waktu yang mustajab untuk bermunajat dan memperbanyak doa.

Anjuran utama di hari tersebut adalah memperbanyak istighfar dan dzikir. Menurut Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab Latha'if al-Ma'arif, Asyura adalah hari di mana terjadi peristiwa penting pada zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk pengampunan dosa mereka, yang menjadikannya istimewa. Berdasarkan berbagai sumber seperti Bimbingan Islam Seputar Bulan Muharram dan karya Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, berikut adalahbacaan yang dianjurkan pada 10 Muharram.

Doa pertama yang termaktub dalam Kanzun Najah wa Surur karya Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus adalah: Arab: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ, لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّاَ إِلَيْهِ, سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ كُلِّهَا, نَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ كُلَّهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّاَ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. Latin: Bismillahirrahmanirrahīm. Washallallāh ala sayyidinā Muhammadin wa 'ala ālihi wa shahbihi wa sallam.

Subhānallahi milal mīzāni wa munthal ilmi wa mablaghar ridhā wa zinatal arsy, lā maljaa wa lā manja minallāhi illā ilaihi, subhānallāhi adadas syafi wal watri wa adada kalimātillāhit tāmmāti kullihā, nasalukas salāmata kullihā birahmatika yā arhamar rāhimīn, wa lā hawla wa lā quwwata illa billāhil aliyyil adzīm. Wa huwa hasbunā wa ni'mal wakīl, ni'ma al-mawlā wa ni'ma an-nashīr. Wa shallallāh alā nabiyyinā khairi khalqihi sayyidinā muhammadin wa 'ala ālihi wa shahbihi wa sallam.

Terjemahan: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Maha Suci Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan, dan sebesar timbangan 'Arsy. Tiada tempat berlindung dan tiada tempat menyelamatkan diri dari Allah kecuali kepada-Nya.

Maha Suci Allah sejumlah bilangan genap dan ganjil, dan sejumlah kalimat-kalimat Allah yang sempurna seluruhnya. Kami memohon keselamatan sepenuhnya dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah sebaik-baik wakil, pelindung, dan penolong.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi kami, Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Doa ini bisa dibaca dengan mengganti kalimat tasbih menjadi tahmid, tahlil, atau takbir. Contoh bacaan lain yang dianjurkan: Arab: سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ. Latin: Subhânallâhi mil-al mîzani wa muntahal 'ilmi wa mablaghar ridlâ wa adadan ni'ami wa zinatal 'arsyi.

Artinya: Mahasuci Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan, sejumlah nikmat, dan sebesar timbangan 'Arsy. Arab: وَالْحَمْدُ ِللّٰهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ. Latin: Walhamdulillâhi mil-al mizani wa muntahal 'ilmi wa mablaghar ridlâ wa adadan ni'ami wa zinatal 'arsyi. Artinya: Segala puji bagi Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan, sejumlah nikmat, dan sebesar timbangan 'Arsy.

Arab: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ. Latin: Lailahaillallâhu mil-al mizani wa muntahal 'ilmi wa mablaghar ridlâ wa adadan ni'ami wa zinatal 'arsyi. Artinya: Tiada Tuhan selain Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan, sejumlah nikmat, dan sebesar timbangan 'Arsy. Arab: اَللهُ أَكْبَرُ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَعَدَدَ النِّعَمِ وَزِنَةَ الْعَرْشِ.

Latin: Allâhu Akbaru mil-al mizani wa muntahal 'ilmi wa mablaghar ridha wa adadan ni'ami wa zinatal 'arsyi. Artinya: Allah Maha Besar sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhaan, sejumlah nikmat, dan sebesar timbangan 'Arsy





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hari Asyura 10 Muharram Doa Asyura Dzikir Asyura Keutamaan Muharram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bacaan Doa Asyura 10 Muharram, Waktu Terbaik, Tata Cara dan FadhilahnyaUmat Islam dianjurkan memperbanyak doa Asyura 10 Muharram, mengingat hari tersebut begitu istimewa di bulan yang dimuliakan

Read more »

Hukum Puasa Asyura Mandiri Tanpa Puasa Tasu'a atau 11 MuharramArtikel ini mengulas hukum puasa 10 Muharram (Asyura) secara mandiri tanpa disertai puasa sebelum atau sesudahnya berdasarkan dalil sahih, serta keutamaan serta pendapat ulama terkait.

Read more »

Khutbah Jumat Hari Ini 19 Juni 2026 tentang Keutamaan Muharram, Singkat dan Mudah DihafalKhutbah Jumat hari ini, 19 Juni 2026, membahas makna Muharram 1448 H sebagai Tahun Baru Islam.

Read more »

7 Amalan Asyura 10 Muharram, Simak Penjelasan dan KeutamaannyaMelaksanakan amalan Asyura 10 Muharram menjadi tradisi baik yang diajarkan ulama berdasar sunnah Rasulullah dan tuntunan Al-Quran

Read more »