Keutamaan Berdoa Pada Hari-Hari Istimewa Dzulhijjah

Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri. Imam An-Nawawi menganjurkan umat Islam agar mengisi waktu-waktu utama Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, takbir, serta doa-doa kebaikan.

Setiap muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak munajat karena statusnya sebagai bulan mulia. Keutamaan berdoa pada hari-hari ini sangatlah istimewa, baik bagi jamaah haji maupun umat Islam yang berada di tanah air.

Rasulullah SAW bersabda, Orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri. Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menganjurkan umat Islam agar mengisi waktu-waktu utama Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, takbir, serta doa-doa kebaikan, serta memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya.

Berikut ini adalah doa-doa mustajab di bulan Dzulhijjah, merujuk ebook Keutamaan Bulan Dzulhijjah dan Amalan-amalannya terbitan Masjid Al-Ittihad, Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah karya Hanif Luthfi, serta sumber kredibel lain. Hari Arafah, yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah 1447 H / Selasa, 26 Mei 2026 M, adalah hari paling istimewa untuk berdoa. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani.

Para ulama menafsirkan bahwa maksudnya, doa pada hari Arafah adalah doa yang paling cepat diijabahi oleh Allah SWT. Keutamaan ini berlaku umum, baik bagi jamaah haji yang sedang wukuf maupun bagi Muslim di seluruh dunia yang tidak sedang berhaji, karena kemuliaan hari itu sendiri. Doa ini adalah dzikir tauhid yang paling utama dan paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah serta para nabi sebelumnya di Padang Arafah.

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah, dianjurkan membaca doa perlindungan lengkap yang diajarkan Rasulullah berikut ini, sebagaimana tercatat dalam kitab Al-Mushannaf karya Ibnu Abi Syaibah: Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di pendengaranku, dan cahaya di penglihatanku.

Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan aku berlindung kepada-Mu dari bisikan hati, kekacauan urusan, dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang masuk pada malam hari, dari kejahatan yang masuk pada siang hari, dari kejahatan yang ditiupkan angin, dan dari malapetaka masa. Doa ini disebut Sapu Jagat karena mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Keistimewaannya: doa ini bersumber langsung dari Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 201, dan merupakan doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah.

Latin: Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah, wa fil aakhirati hasanah, wa qinaa 'adzaaban naar. Artinya: Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini sangat dianjurkan untuk diperbanyak pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah, karena mengandung permohonan yang menyeluruh dan telah menjadi kebiasaan Rasulullah dalam setiap kesempatan. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus yang dibaca 10 kali setiap hari dari tanggal 1 hingga 10 Dzulhijjah.

Doa ini tercantum dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam Ath-Thabrani. Keutamaannya, bagi yang mengamalkannya secara istiqamah akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT





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Dzulhijjah Doa Rasulullah Imam An-Nawawi Hari Arafah Sapu Jagat

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