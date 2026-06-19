Ketum Jokowi Mania Sebut Kuasa Hukum Roy Suryo Berhalusinasi Soal Tekanan ke Polda Metro Jaya

Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, menilai pernyataan kuasa hukum Roy Suryo yang menuding Presiden Jokowi melakukan tekanan kepada Polda Metro Jaya adalah halusinasi. Ia menegaskan penahanan Roy Suryo sesuai prosedur hukum.

Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Azwan, dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya merupakan hasil tekanan dari pihak Istana atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Andi, pernyataan tersebut adalah halusinasi belaka dan tidak berdasar. Ia menilai bahwa Ahmad Khozinudin sejak lama memang memiliki sentimen negatif terhadap Jokowi sehingga mudah menuding tanpa bukti. Andi Azwan mengatakan bahwa itu adalah halusinasi dari Khozinudin, karena dari dulu dia sangat benci dengan Pak Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Andi dalam sebuah acara diskusi yang membahas kasus penahanan Roy Suryo yang ramai diperbincangkan.

Andi juga menambahkan bahwa proses penjemputan dan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku, baik yang lama maupun yang baru. Ia menekankan bahwa tidak ada unsur tekanan atau intervensi dari pihak manapun termasuk dari Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa penahanan Roy Suryo dan kuasa hukumnya dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa mereka akan mengulangi perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Andi menilai bahwa Roy Suryo dan timnya secara terus-menerus melakukan penyebaran berita bohong dan tuduhan tanpa dasar, dan kemudian berlindung di balik narasi kriminalisasi. Andi menegaskan bahwa mereka melakukan hal itu terus menerus secara masif dan selalu berlindung dari kata bahwa mereka dikriminalisasi dan bahwa mereka adalah pejuang kebenaran, namun menurut Andi itu adalah omong kosong.

Sementara itu, sebelumnya Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan kliennya oleh Polda Metro Jaya adalah bagian dari tekanan kubu Solo. Dalam pernyataannya, Ahmad mengklaim bahwa tindakan polisi tersebut tidak semata-mata berdasarkan hukum melainkan karena ada campur tangan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa mereka meyakini ini adalah bagian dari tekanan kubu Solo sehingga polisi melakukan tindakan penahanan Roy Suryo dan Dr Tifa pada hari ini. Namun demikian, Andi Azwan membantah keras klaim tersebut.

Ia mengingatkan bahwa dalam konteks penegakan hukum, penahanan dan penangkapan bukanlah hak atau kewajiban melainkan wewenang yang diikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan penahanan jika memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dalam kasus Roy Suryo, polisi menilai ada unsur pengulangan fitnah yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penahanan dianggap langkah yang tepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Andi juga menyoroti bahwa tuduhan tekanan politik justru menunjukkan bahwa kuasa hukum Roy Suryo tidak memiliki argumen hukum yang kuat sehingga mereka memilih untuk menyerang balik dengan narasi konspirasi. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh nasional dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Roy Suryo sebelumnya telah beberapa kali berhadapan dengan hukum terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kali ini, ia kembali ditahan bersama dengan rekannya Dr Tifa atas laporan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Jokowi Mania Nusantara Bersatu sebagai organisasi pendukung Presiden Jokowi terus memantau perkembangan kasus ini. Andi Azwan berharap agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurut Andi, masyarakat sebaiknya melihat saja bagaimana proses hukum selanjutnya dan jangan langsung percaya pada klaim sepihak yang tidak didukung bukti.

Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang kebebasan berpendapat dan batas-batas kritik terhadap pemerintah. Namun, Andi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah lisensi untuk melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Hukum tetap harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan publik.

Proses hukum yang adil diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat





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