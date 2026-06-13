Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Merenungkan Perjalanan dan Kontribusi Zaini Abdullah

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenang interaksi dan dukungannya saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan, mengingat pesan penting yang pernah disampaikannya kepada almarhum agar Aceh tidak tertinggal dari daerah lain, dan menunjukkan solidaritas dan rasa kehilangan atas wafatnya salah satu putra terbaik Aceh.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah , mengenang interaksi dan dukungannya saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan .

Mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin Banda Aceh. Zulkifli Hasan, yang saat itu menjabat Menteri Kehutanan (2009-2014), memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Zaini Abdullah selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Aceh. Interaksi ini menunjukkan kedekatan personal dan profesional antara kedua tokoh nasional tersebut. Hubungan baik ini terjalin dalam upaya bersama untuk memajukan pembangunan di Bumi Serambi Mekkah.

Zulkifli Hasan selalu siap memberikan dukungan penuh selama hal tersebut berada dalam kewenangannya. Selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai inisiatif yang diajukan oleh Zaini Abdullah demi kemajuan Aceh. Ia berjanji akan memberikan dukungan selama hal tersebut menjadi kewenangannya. Zulkifli Hasan juga mengingat pesan penting yang pernah disampaikannya kepada almarhum agar Aceh tidak tertinggal dari daerah lain, termasuk provinsi tetangga seperti Sumatera Utara.

Ia berharap Aceh dapat terus berkembang dan bahkan lebih maju. Kunjungan takziah ini merupakan bentuk penghormatan terakhir Zulkifli Hasan kepada Zaini Abdullah, sekaligus menunjukkan solidaritas dan rasa kehilangan atas wafatnya salah satu putra terbaik Aceh





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