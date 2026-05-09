Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari: Pengerasan Mewujudkan Prestasi Olahraga Indonesia

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari berharap efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat perjuangan Indonesia untuk meraih prestasi di Asian Games 2026. Meski kekurangan anggaran, OKI bersama semua anggota tetap fokus untuk mengharumkan nama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dinyatakan sebagai insan olahraga, menanggapi aspirasi dari pengurus cabang olahraga. Persiapan perlomoran ini sedang berlangsung.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari menyebutkan efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi tantangan bagi olahraga Indonesia dalam meraih prestasi pada Asian Games 2026 .

"Apa pun tantangannya, perjuangan kita tetap fokus untuk membuat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Merah Putih berkibar. Itu mutlak," kata Oktohari kepada awak media dalam Rapat Tahunan 2026 di Jakarta, Sabtu. Ia menanggapi pertanyaan seputar dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap target prestasi olahraga Asian Games 2026. Dalam waktu dekat, KOI bersama 72 cabang olahraga yang menjadi anggotanya akan menyurati Kementerian Keuangan untuk berdiskusi menyamakan perspektif terkait program-program pembangunan prestasi olahraga.

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen dan perhatian besar terhadap prestasi olahraga nasional. Perhatian itu, kata dia, harus dirasakan lewat pendanaan yang dikucurkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ottohari menambahkan bahwa meskipun menghadapi kekurangan pendanaan akibat kebijakan efisiensi, KOI bersama semua anggota akan berjuang internasional supaya atlet tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Semua anggota KOI bersepakat bahwaølvend apapun situasi yang dihadapi, termasuk efisiensi anggaran, perjuangan harus tetap dilalui





