Ketua PRIMA: Pernyataan Bahlil Lahadalia Perlu Diluruskan

Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni, menilai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut kurban wajib bagi setiap Muslim perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurut Sya'roni, tidak tepat menyamakan kewajiban berkurban dengan zakat fitrah. Sebab, keduanya memiliki konsekuensi dan kemampuan ekonomi yang berbeda bagi umat Islam. Zakat fitrah hanya sebesar 2,5 kilogram beras atau sekitar Rp50 ribu per orang. Sementara untuk berkurban, seseorang harus mampu membeli kambing yang harganya bisa mencapai Rp3,5 juta atau lebih.

Tentu tidak semua umat Islam memiliki kemampuan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin masih mencapai 23,36 juta orang, yang sebagian besar beragama Islam. Karena itu, menurutnya, pandangan yang mewajibkan kurban bagi seluruh muslim berpotensi mengabaikan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Selain aspek kemampuan finansial, Sya'roni juga mempertanyakan ketersediaan hewan kurban apabila seluruh umat Islam diwajibkan berkurban setiap tahun.

Jumlah umat Islam di Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Jika seluruhnya diwajibkan berkurban, apakah ketersediaan hewan kurban mencukupi? Ia merujuk data Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) yang memperkirakan jumlah hewan kurban pada 2026 sekitar 1,59 juta ekor, baik kambing maupun sapi. Angka tersebut dinilai jauh dari kebutuhan jika kewajiban kurban diberlakukan kepada seluruh umat Islam.

Mayoritas ulama yang menjadi rujukan umat Islam di Indonesia berpandangan bahwa kurban merupakan sunnah muakkadah atau ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu, bukan kewajiban bagi seluruh muslim tanpa pengecualian. Sya'roni mengimbau agar penyampaian pandangan keagamaan kepada publik dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan menjelang Iduladha





