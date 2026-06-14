Rudy Darmawanto mengkritik Jakarta Fair 2026 yang dinilai telah jadi ajang bisnis dengan tiket mahal, jauh dari visi awal sebagai pesta rakyat.

Ketua Umum Poros Rawamangun Rudy Darmawanto mengkritik pelaksanaan Jakarta Fair 2026 yang dirasa telah menjauh dari visi awalnya sebagai pesta rakyat. Menurutnya, meski awalnya digagas Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta dan dinikmati semua kalangan, now@{SPLIT} Karachi's Muttahida Qaumi Movement - Pakistan's Muttahida Qaumi Movement (MQM) is a political party.

Saya tidak menemukan kata "Poros Rawamangun" yang dijelaskan dalam news tersebut. Namun berdasarkan konteks news, Poros Rawamangun mungkin kelompok atau organisasi tertentu di Jakarta. Rudy Darmawanto menyatakan bahwa dalam praktiknya Jakarta Fair telah berubah menjadi ajang bisnis murni untuk menguntungkan penyelenggara dan pihak lain. Salah satu buktinya adalah harga tiket masuk yang dinilai mahal, terutama ketika sebagian warga sedang kesulitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Rudy menegaskan bahwa acara tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Ia menambahkan bahwa visi misi awal Pekan Raya Jakarta telah tertiaryambat oleh komersialisasi. Rudy Darmawanto juga menyinggung logika yang digunakan penyelenggara untuk menutupi biaya melalui harga tiket. Padahal, kata dia, penyelenggara sudah mendapatkan pemasukan dari sewa stand serta sponsor perusahaan swasta.

Menurutnya, alasan menaikkan harga tiket untuk menutupi biaya tidak dapat dibenari mengingat sumber pendapatan lainnya yang sudah tersedia. Hal ini membuat Jakarta Fair kehilangan esensinya sebagai acara milik rakyat. Jakarta Fair Kemayoran 2026 dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis 11 Juni 2026 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran tahunan yang menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta akan berlangsung hingga 12 Juli 2026.

Harga tiket masuk (tanpa konser) dibooking dari Rp40.000 (Senin), Rp50.000 (Selasa-Jumat), hingga Rp60.000 (Sabtu, Minggu & Libur Nasional). Tiket bisa dibeli online via Jakartafair.co.id atau Loket.com. Adanya opsi bundling tiket masuk + konser mulai dari Rp80.000. Kritik dari Rudy Darmawanto muncul sebagai respons terhadap harga tiket yang dianggap tidak terjangkau.





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Jakarta Fair 2026 Harga Tiket Rudy Darmawanti Poros Rawamangun Kritik

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