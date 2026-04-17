Ketua Ombudsman RI Jadi Tersangka Korupsi Tambang Nikel, Menteri Hukum Belum Tahu

Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui detail kasus tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto , sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel untuk periode tahun 2013 hingga 2025. Penetapan status tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian upaya penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Kejagung, yang berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap cukup.

Tindakan penyidikan tersebut meliputi penggeledahan dan berbagai langkah hukum lainnya untuk memperjelas duduk perkara dugaan korupsi ini. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, pada hari Kamis, 16 April 2026. Beliau menjelaskan bahwa tim penyidik telah memperoleh bukti yang kuat untuk melanjutkan proses hukum terhadap Hery Susanto. Perkembangan kasus ini menimbulkan perhatian publik, mengingat posisi Hery Susanto sebagai pimpinan lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan pelayanan publik dan antikorupsi. Namun, dalam kasus ini, ia justru diduga terlibat dalam praktik suap yang merugikan keuangan negara dan mengganggu tata kelola sektor pertambangan yang strategis. Mengenai penetapan tersangka Hery Susanto, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan ketidaktahuannya. Saat ditemui di Jakarta pada hari Jumat, 17 April 2026, Andi Agtas mengaku belum memiliki informasi detail mengenai kasus yang menjerat pimpinan Ombudsman RI tersebut. Beliau secara tegas menyampaikan, "Saya sampai hari ini belum tahu kasusnya apa dan seperti apa. Sama sekali enggak tahu." Pernyataan ini mengindikasikan adanya kemungkinan komunikasi yang belum optimal antara instansi penegak hukum dan kementerian terkait, atau bahwa informasi kasus ini masih dalam tahap awal penyampaian kepada pihak-pihak eksternal yang tidak terlibat langsung dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, Menteri Hukum menegaskan prinsip penyerahan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. "Ya, otomatis menyerahkan kepada mereka. Kan sudah ada di penegak hukum," ujarnya, menunjukkan bahwa proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh sistem peradilan di Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga independensi penegakan hukum dan keyakinan publik terhadap proses peradilan. Dalam rincian kasus ini, Hery Susanto diduga telah menerima sejumlah uang suap yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar dari sebuah perusahaan bernama PT TSHI. Pemberian suap ini berawal dari adanya permasalahan yang dihadapi oleh PT TSHI terkait dengan penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Diduga, untuk mencari solusi atas masalah tersebut, PT TSHI melakukan upaya kongkalikong atau kesepakatan yang tidak sah dengan Hery Susanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI. Peran Hery Susanto dalam dugaan kasus ini adalah memfasilitasi atau memberikan jalan keluar yang menguntungkan bagi PT TSHI, yang tentunya melibatkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau pengaruh jabatannya. Hal ini menunjukkan betapa rentannya celah korupsi yang dapat terjadi, bahkan di lembaga pengawas sekalipun, jika tidak ada sistem pengawasan internal yang kuat dan integritas individu yang terjaga. Kasus ini kembali membuka mata publik tentang pentingnya pengawasan yang ketat di seluruh lini pemerintahan, termasuk dalam sektor krusial seperti pertambangan, yang memiliki potensi besar terhadap kerugian negara jika tidak dikelola dengan baik dan bersih. Penting untuk dicatat bahwa selain kasus ini, berita lain yang beredar juga mencakup isu-isu yang berbeda, seperti kasus korupsi Bea Cukai yang melibatkan sita barang, serta aksi-aksi unik seperti perburuan ikan sapu-sapu oleh pejabat publik di Jakarta. Hal ini menunjukkan beragamnya berita yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, namun fokus utama dalam konteks ini adalah penetapan tersangka Ketua Ombudsman RI dan implikasinya terhadap penegakan hukum dan kepercayaan publik





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Korupsi Tambang Nikel Kejaksaan Agung Menteri Hukum

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »