Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Tambang Nikel

Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2025. Penetapan ini terkait dugaan pengaturan perhitungan PNBP dan penerimaan uang dari Direktur PT TSHI.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto (HS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) terkait tata kelola usaha pertambangan nikel yang terjadi pada tahun 2025. Keputusan penting ini diumumkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kantor Kejagung, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian proses penyidikan yang mendalam, termasuk penggeledahan dan penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim penyidik Jampidsus. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Syarief Sulaeman, kronologi keterlibatan Hery Susanto berawal dari adanya permasalahan dalam perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dibayarkan oleh PT TSHI. Permasalahan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Kehutanan. Dalam upaya untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan perhitungan PNBP tersebut, PT TSHI diketahui berinisiatif untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan saudara HS. Bersama-sama, mereka diduga melakukan pengaturan sehingga surat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dapat dikoreksi. Tujuan dari koreksi tersebut adalah agar PT TSHI dapat menghitung sendiri besaran beban yang harus dibayarkan sebagai PNBP. Tindakan ini patut diduga telah menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya perhitungan PNBP dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Lebih lanjut, Syarief Sulaeman menjelaskan bahwa untuk memuluskan dan melaksanakan aksi tersebut, tersangka HS diduga telah menerima sejumlah uang dari saudara LKM, yang merupakan Direktur PT TSHI. Penerimaan uang ini mengindikasikan adanya unsur suap atau gratifikasi yang melanggar hukum. Atas seluruh perbuatannya yang telah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, Hery Susanto ditetapkan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b serta Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini umumnya mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyuapan atau penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik. Sebagai konsekuensi dari penetapan tersangka dan bukti yang telah terkumpul, Hery Susanto akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Selatan. Keputusan ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik di lembaga negara





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »