Ketua Ombudsman RI Ditetapkan Tersangka Korupsi Nikel, Lembaga Minta Maaf

Pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel. Kasus ini mencuat setelah pelantikan pimpinan Ombudsman yang baru, di mana lembaga menyatakan menghormati proses hukum dan meminta maaf kepada masyarakat.

Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam tata kelola niaga pertambangan nikel yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2025. Hery diduga telah memanipulasi kebijakan demi meloloskan sebuah perusahaan, PT TSHI, yang memiliki masalah serius dengan Kementerian Kehutanan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penetapan Hery sebagai tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi hal ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Kamis, 16 April 2026. Ia menyatakan bahwa bukti yang cukup telah terkumpul, mengarah pada penetapan Hery sebagai tersangka. "Untuk tersangka HS (Hery Susanto), memang kami lakukan penggeledahan dan kami amankan tadi malam di rumahnya," ujar Syarief, mengindikasikan bahwa penggeledahan dan penahanan dilakukan pada malam sebelumnya. Tindakan hukum ini menimbulkan keguncangan di lembaga Ombudsman. Pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031 secara resmi telah mengeluarkan permintaan maaf dan menyatakan penyesalan mendalam atas kasus yang menimpa ketua mereka. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada hari yang sama, Kamis (16/4/2026), delapan komisioner Ombudsman lainnya, termasuk Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona dan tujuh anggota lainnya seperti Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan, menegaskan komitmen mereka untuk menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menyatakan akan kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan guna meredakan kekhawatiran publik dan memastikan bahwa lembaga Ombudsman tetap dapat menjalankan fungsinya meskipun dilanda isu internal. Kasus ini muncul di tengah komitmen baru Ombudsman untuk mengawal implementasi program Astacita. Sembilan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 baru saja resmi mengemban tugasnya setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Jumat, 10 April 2026. Pelantikan ini terjadi setelah penantian selama dua bulan sejak penetapan mereka dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Januari 2026. Hery Susanto, yang seharusnya memimpin lembaga ini dengan visi mengawal program strategis pemerintah agar berjalan sesuai regulasi dan meminimalkan potensi malaadministrasi, kini harus menghadapi proses hukum yang serius. "Oleh karena masih dianggap berjarak dengan pemerintah, kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu Astacita, untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," ujar Hery usai pelantikan, sebuah pernyataan yang kini dibayangi oleh penetapannya sebagai tersangka. Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat telah mendorong Presiden untuk segera melantik pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031, mengingat masa jabatan pimpinan sebelumnya telah berakhir sejak Februari. Ada kekhawatiran bahwa tanpa kepemimpinan baru, kerja Ombudsman dalam mengawal perbaikan pelayanan publik akan terhambat. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, sempat menyatakan pentingnya Ombudsman untuk menjalankan tugasnya secara optimal karena banyaknya aduan publik terkait malaadministrasi dan pelayanan publik. Ia juga menyoroti penundaan pelantikan pimpinan baru oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bahkan sempat memperpanjang masa jabatan komisioner periode lalu. Terlepas dari kasus yang menimpa Hery Susanto, perlu dicatat bahwa Kejaksaan Agung juga pernah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah komisioner Ombudsman RI pada Senin, 9 Maret 2026. Penggeledahan tersebut dikaitkan dengan dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor Ombudsman RI dan rumah komisionernya, namun tidak merinci identitas komisioner yang dimaksud pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Ombudsman, meskipun bertugas mengawasi penyelenggaraan negara, juga tidak lepas dari sorotan dan tindakan hukum dari aparat penegak keadilan





