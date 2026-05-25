Ketua OJK: Indonesia Butuh Investasi Rp 8.600 Triliun untuk Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa Indonesia butuh investasi sekitar Rp 8.600 triliun untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada 2027. Menurutnya, sumber pembiayaan yang ada tidak cukup untuk mencapai target tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satunya adalah pemanfaatan instrumen obligasi daerah yang merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di daerah masing-masing. Friderica juga melihat peluang terhadap pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas, serta pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, IHSG melemah sejak awal perdagangan yang dibuka pada level 8.027,82 dan berakhir pada posisi 8.232,201 setelah turun 88,354 poin atau setara 1,06 persen.

Friderica menyadari bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia sedang terkoreksi dan beberapa faktor membuatnya mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Oleh karena itu, investasi di pasar modal RI maupun investasi lainnya merupakan untuk jangka panjang dan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia menjadi penting





