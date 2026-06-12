Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Dunia Islam Harus Tingkatkan Persatuan, Dorong Kemerdekaan Palestina

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak negara-negara mayoritas Muslim untuk memperkuat persatuan dan terus mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari komitmen dunia Islam terhadap perdamaian dan keadilan global.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak negara-negara mayoritas Muslim untuk memperkuat persatuan dan terus mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari komitmen dunia Islam terhadap perdamaian dan keadilan global.

Muzani dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan dunia Islam memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan penghentian konflik dan mendukung hak kemerdekaan rakyat Palestina. Ini kita harus wujudkan. Ini adalah utang kita. Kemerdekaan Palestina juga merupakan tanggung jawab konstitusi Indonesia.

Untuk itu, ia mengajak para pemimpin dan tokoh Islam dunia yang hadir dalam forum tersebut untuk terus menyerukan penghentian perang yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Selain menyoroti isu Palestina, Muzani juga menekankan pentingnya penguatan peran dunia Islam dalam menghadapi tantangan global melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, serta pengurangan kemiskinan. Ia mencontohkan perkembangan yang dicapai Indonesia dan Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim yang terus bergerak menuju negara maju melalui pembangunan sumber daya manusia dan penguatan stabilitas ekonomi.

Muzani menilai kemajuan dunia Islam juga perlu diiringi dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Inovasi dan kreativitas harus terus dikembangkan agar Islam semakin dikenal sebagai ajaran yang toleran, moderat, dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ia menambahkan bahwa persatuan umat Islam perlu terus diperkuat melalui semangat ukhuwah tanpa menjadikannya sebagai ancaman bagi kelompok lain. Kita harus memperkuat persatuan di antara bangsa kita meskipun kita berbeda agama, berbeda negara.

Justru perbedaan itu menjadi kekuatan kita untuk terus bersatu menciptakan perdamaian di atas dunia





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