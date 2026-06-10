Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto: CBP berusia lebih dari satu tahun harus dialihkan menjadi pakan

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah disimpan lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan guna menjaga kualitas stok pangan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga. Ia juga menyoroti kondisi stok beras di Jawa Timur yang sebagian cadangan telah berusia lebih dari satu tahun.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta cadangan beras pemerintah ( CBP ) yang telah disimpan lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan guna menjaga kualitas stok pangan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.

Ia mengingatkan Komisi IV DPR RI sejak awal telah meminta agar beras yang disimpan di gudang tidak memiliki usia simpan melebihi enam bulan. Menurut Titiek, data yang diperolehnya menunjukkan masih terdapat beras dengan usia simpan antara satu tahun hingga 1,5 tahun dalam jumlah yang cukup besar. Ia juga menyoroti kondisi stok beras di Jawa Timur yang sebagian cadangan telah berusia lebih dari satu tahun.

Untuk mencegah terulangnya persoalan serupa, Titiek menyarankan beras yang telah berusia di atas satu hingga satu setengah tahun dialihkan menjadi pakan dan tidak lagi digunakan untuk bantuan pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya telah meminta Perum Bulog melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang.

Hasil laporan Perum Bulog menunjukkan jumlah beras yang mengalami kerusakan mencapai 3.619 ton atau hanya sebagian sangat kecil dari total cadangan beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sebagian besar stok tersebut masih dapat diperbaiki dan diolah kembali agar layak dimanfaatkan. Meski demikian, Amran meminta Bulog meningkatkan kewaspadaan dalam pengelolaan stok karena besarnya cadangan beras saat ini merupakan hasil produksi petani dalam negeri





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