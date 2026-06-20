Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Program Ketahanan Pangan Nusakambangan

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang digagas Kemenimipas, mendorong replikasi di berbagai daerah untuk memperkuat ekonomi dan membekali warga binaan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang digagas Kemenimipas , mendorong replikasi di berbagai daerah untuk memperkuat ekonomi dan membekali warga binaan.

Program ketahanan pangan di Nusakambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sangat berarti bagi pengembangan pribadi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Keterlibatan mereka dalam program ini membekali mereka dengan keterampilan praktis yang relevan. Bekal keterampilan seperti mengelola tambak, berkebun, atau beternak, sangat berguna bagi WBP untuk kehidupan setelah mereka kembali ke masyarakat. Hal ini meningkatkan peluang mereka untuk mandiri dan tidak kembali ke jalur kejahatan.

Selain mendapatkan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerja keras mereka dalam program ini. Adanya insentif finansial ini menjadi motivasi tambahan dan menunjukkan penghargaan atas kontribusi mereka. Titiek Soeharto menyoroti aspek ini sebagai hal yang luar biasa, di mana WBP tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga dibina untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Program ini merupakan contoh nyata rehabilitasi yang efektif.

Transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pusat ketahanan pangan menunjukkan bahwa upaya penguatan pangan dapat dilakukan di sektor mana pun, termasuk di kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan. Ini adalah bukti bahwa dengan kemauan dan inovasi, banyak hal bisa dicapai. Titiek Soeharto secara khusus memuji Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, atas kepemimpinannya yang kreatif dalam mewujudkan program ini. Beliau bahkan menyatakan, “Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto bisa tidur tenang.

” Keberhasilan di Nusakambangan ini diharapkan menjadi cambuk dan motivasi bagi kementerian lain yang terkait dengan ketahanan pangan. Tujuannya adalah agar mereka lebih giat lagi mencapai target ketahanan pangan yang diinginkan oleh Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Titiek, apa yang terjadi di Nusakambangan dapat dicontoh oleh pihak lain sebagai model keberhasilan. Hal ini menegaskan bahwa kemauan kuat dari para pejabat adalah kunci utama dalam memproduksi bahan pangan secara mandiri





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Ketahanan Pangan Nusakambangan Kemenimipas Warga Binaan Pemasyarakatan Rehabilitasi Kemauan Kuat

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