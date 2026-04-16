Ketua Komisi II DPR Minta Pimpinan Ombudsman Konsolidasi Pasca Ketua Jadi Tersangka

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendesak delapan pimpinan Ombudsman lainnya untuk segera melakukan konsolidasi internal guna menyikapi penetapan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka. Ia juga menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku dan akan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi bagi lembaga tersebut ke depan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Ombudsman sendiri melalui Wakil Ketua telah menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut dan berjanji untuk kooperatif dengan penegak hukum.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda , memberikan tanggapan terkait status tersangka yang disematkan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto . Menyadari sensitivitas situasi ini, Rifqi menyarankan agar delapan pimpinan Ombudsman lainnya segera mengambil langkah konsolidasi internal.

Tujuannya adalah untuk menyikapi persoalan yang sedang dihadapi dengan bijak dan memastikan bahwa seluruh tugas, kewenangan, dan fungsi kelembagaan Ombudsman di seluruh penjuru Indonesia dapat terus berjalan lancar tanpa hambatan berarti. "Segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tugas, kewenangan, dan fungsi Ombudsman RI di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik," ujar Rifqi pada Kamis, 16 April 2026. Sebagai seorang politikus dari Partai NasDem, Rifqi menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap Hery Susanto ini akan menjadi sebuah bahan evaluasi penting bagi komisi yang dipimpinnya. Evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk melihat arah perkembangan Ombudsman ke depan, termasuk upaya perbaikan jika diperlukan. Ia menekankan pentingnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sembari tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Mari kita beri waktu proses hukum berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan Komisi II DPR RI tentu menyayangkan hal ini bisa terjadi," katanya, menunjukkan keprihatinan atas kejadian tersebut. Kronologi kasus ini bermula ketika Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara. Dugaan tindak pidana ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2013 hingga 2025. Penetapan tersangka ini menimbulkan sorotan publik karena terjadi hanya berselang beberapa hari setelah Hery Susanto dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman RI, tepatnya pada hari Jumat, 10 April 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hery Susanto disangkakan melanggar beberapa pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 12 huruf a, yang bersifat subsider terhadap Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indikasi awal dari pihak Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Hery diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diduga diterima agar Ombudsman menerbitkan sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya bertujuan untuk mengoreksi keputusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Koreksi tersebut terkait dengan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang semestinya dibayarkan oleh PT Toshida Indonesia. Keputusan Kementerian Kehutanan mengenai perhitungan PNBP inilah yang menjadi objek dugaan intervensi. Menanggapi situasi yang terjadi, Wakil Ketua Ombudsman, Rahmadi Indra Tektona, menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas penetapan tersangka terhadap Hery Susanto. Ia menegaskan bahwa lembaga Ombudsman akan sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak akan melakukan intervensi. "Kami menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas," ujar Rahmadi pada Kamis, 16 April 2026. Lebih lanjut, Rahmadi menjelaskan bahwa peristiwa dugaan korupsi ini terjadi pada masa kepemimpinan Ombudsman periode 2021-2026. Pada periode tersebut, Hery Susanto menjabat sebagai Kepala Keasistenan Utama V, yang secara spesifik membidangi urusan-urusan yang berkaitan dengan sektor energi. Ia juga memberikan jaminan bahwa Ombudsman akan bersikap kooperatif dan transparan kepada seluruh aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus ini, guna memastikan kelancaran proses investigasi dan penegakan hukum. Sikap kooperatif ini diharapkan dapat membantu proses klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut, serta menjaga independensi lembaga Ombudsman





