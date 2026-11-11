Ketua Grib Jaya Hercules diperiksa KPK, pasang Rp800 juta sukarela

Jakarta, 11 November 2026: Ketua Grib Jaya Hercules dipanggil KPK terkait suap HGB ATR/BPN dan menyerahkan Rp800 juta secara sukarela, mengklaim untuk biaya dan perdamaian antara Summarecon dan ahli waris.

Jakarta, 11 November 2026: Ketua Umum Grib Jaya Hercules dihadapkan pada penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Penyelidikan berfokus pada dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hercules lewat penasihat hukumnya menyerahkan uang sebesar Rp800 juta secara sukarela kepada KPK.

Prosedur Pemeriksaan dan Penyerahan Uang

Dalam sesi di Gedung Merah Putih KPK, Hercules dinyatakan sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi. Penasihat hukumnya, Agustinus Nahak, menjelaskan bahwa Hercules memerintahkan tim hukum Grib Jaya untuk menyerahkan uang Rp800 juta kepada KPK secara sukarela. Uang tersebut diklaim dimaksudkan memfasilitasi biaya transportasi Hercules ke luar negeri serta meminta bantuan demi perdamaian antara Summarecon dan pihak ahli waris.

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Agustinus menegaskan bahwa proses ini bersifat sukarela dan tidak ada tekanan. Ia juga menolak tuduhan Summarecon bahwa uang tersebut digunakan untuk pemblokiran atau penyelesaian masalah, menyebutnya hoaks.

Pengakuan Pengaruh Tersangka dan Penahanan

Kasus ini melibatkan delapan tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pejabat tinggi ATR. Empat tersangka awalnya merupakan mantan pejabat dan perwakilan swasta, seperti Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhri. Empat tersangka lainnya meliputi Direktur Jenderal PT Summarecon Agung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.

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KPK menahan para tersangka selama 20 hari, mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih. Menurut tuduhan, Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi didakwa melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a dan b UU No. 1 Tahun 2023, Pasal VII angka 48 UU No. 1 Tahun 2026, serta Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Sedangkan Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 606 ayat (2) UU no. 1 Tahun 2023.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Peristiwa ini memberi dampak signifikan pada sektor pertanahan di Indonesia, menyoroti potensi korupsi dalam proses HGB. KPK berencana melanjutkan penyelidikan dan peradilan akhir bagi para tersangka. Sementara itu, Grib Jaya Hercules melibatkan dirinya sebagai saksi aktif untuk memperjelas alur dana yang terlibat.

Abis penahanan, tersangka akan memproses persidangan di pengadilan negeri terkait pelanggaran undang-undang. KPK menegaskan bahwa dana yang dityerahkan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan tidak tersalah guna.}