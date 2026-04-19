Ketua Golkar Maluku Tenggara, Nus Kei, Tewas Ditikam di Bandara

Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, tewas setelah ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Maluku Tenggara. Dua terduga pelaku telah diamankan, namun motif masih dalam penyelidikan.

Sosok yang dikenal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara , Agrapinus Rumatora atau yang akrab disapa Nus Kei , menjadi korban aksi penikaman tragis di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara . Peristiwa nahas ini terjadi pada hari Jumat, sekitar pukul 11.25 Waktu Indonesia Timur (WIT), tak lama setelah kedatangan korban dari Jakarta.

Kabar duka ini sontak mengagetkan banyak pihak, mengingat Nus Kei adalah seorang tokoh politik lokal yang memiliki pengaruh dan aktif di wilayah Maluku Tenggara. Ia sempat segera dilarikan ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun untuk mendapatkan pertolongan medis, namun sayangnya, nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka serius yang dideritanya.Pihak kepolisian merespons cepat insiden ini dengan berhasil mengamankan dua terduga pelaku penyerangan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Saat ini, penyelidikan mendalam masih terus digalakkan guna mengungkap secara tuntas motif di balik aksi keji yang merenggut nyawa paman dari John Kei ini. Kronologi kejadian bermula saat Nus Kei baru saja turun dari pesawat yang membawanya dari Jakarta dan tengah berjalan menuju area pintu keluar bandara. Ia dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah keluarganya yang telah menantinya di lokasi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, seorang pria yang mengenakan masker dan jaket merah mendekati korban, lalu melancarkan serangan membabi buta menggunakan sebilah pisau. Akibat serangan tersebut, Nus Kei mengalami empat luka tusuk di bagian dada, leher, dan punggungnya. Meskipun sempat berupaya menyelamatkan diri dan masuk ke dalam ruang tunggu bandara, korban akhirnya ambruk karena pendarahan hebat yang dialaminya. Upaya penyelamatan medis di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun pun tidak mampu mengembalikan nyawanya.Nus Kei, yang memiliki nama asli Agrapinus Rumatora, merupakan seorang tokoh senior yang diperkirakan berusia pertengahan 60-an tahun. Dalam dunia politik, ia memegang jabatan penting sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara. Kunjungan Nus Kei ke Maluku Tenggara kali ini bertujuan untuk menghadiri agenda Musyawarah Daerah Partai Golkar yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 April 2026. Ia juga dikenal luas sebagai paman dari John Kei, seorang figur publik yang kerap menjadi sorotan media. Hubungan kekerabatan antara keduanya sering kali menjadi pemberitaan hangat.Kurang dari dua jam setelah kejadian yang menggemparkan tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil menangkap dua terduga pelaku penikaman, yang masing-masing berinisial HR (28) dan FU (36). Menariknya, salah satu pelaku, HR, ternyata adalah seorang atlet Mixed Martial Arts (MMA) nasional yang telah sering kali tampil dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional. Saat ini, kedua terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Unit Reserse Kriminal Polres Maluku Tenggara. Mengenai kemungkinan motif di balik penyerangan ini, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi Rositah Umasugi, menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalaminya. Pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat, terutama keluarga korban dan para simpatisan, untuk menahan diri dan sepenuhnya mempercayakan proses hukum ini kepada Polri. Mereka juga meminta agar tidak ada tindakan balasan yang dapat memperkeruh suasana.Fakta menarik lainnya adalah bahwa Nus Kei ternyata pernah menjadi target serangan dari John Kei dan kelompoknya pada tahun 2020. Konflik ini berakar dari permasalahan pribadi yang diduga terkait ketidakpuasan dalam pembagian hasil penjualan tanah di wilayah Ambon. John Kei disebut-sebut merasa dikhianati terkait pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut, yang kemudian memicu serangkaian insiden. Bahkan, tersiar kabar bahwa John Kei sempat memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Nus Kei. Lebih lanjut, anak buah John Kei juga dilaporkan terlibat dalam aksi perusakan dan percobaan pembunuhan terhadap Nus Kei di Cipondoh, Tangerang, dalam insiden yang sama. Riwayat konflik ini mengindikasikan adanya ketegangan yang telah berlangsung cukup lama antara kedua belah pihak. Insiden penikaman yang menimpa Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Kei, di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, kembali menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan investigasi yang mendalam. Kematian tokoh politik lokal ini menimbulkan kesedihan mendalam dan kekhawatiran akan potensi gejolak di masyarakat. Pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengungkap seluruh motif pelaku, tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa di masa mendatang. Hubungan Nus Kei dengan John Kei yang pernah terlibat konflik di masa lalu patut menjadi salah satu fokus penyelidikan, meskipun pihak kepolisian menekankan agar tidak berspekulasi sebelum ada hasil investigasi resmi. Pengamanan di area publik seperti bandara juga perlu ditingkatkan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Peran keluarga dan simpatisan dalam menjaga situasi tetap kondusif sangatlah krusial. Imbauan dari kepolisian untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi balas dendam harus menjadi pegangan utama. Kepercayaan pada proses hukum merupakan pondasi penting untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara adil dan damai. Penangkapan cepat kedua terduga pelaku menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani kasus ini. Pengungkapan motif yang jelas akan memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang terjadinya penikaman yang merenggut nyawa seorang tokoh penting di Maluku Tenggara. Kasus ini juga membuka kembali ingatan tentang perseteruan yang pernah terjadi antara Nus Kei dan John Kei, sebuah catatan kelam dalam sejarah hubungan keduanya yang perlu dicermati dalam konteks investigasi ini. Keberhasilan Polres Maluku Tenggara dalam mengamankan pelaku dalam waktu singkat patut diapresiasi, namun pekerjaan besar masih menanti dalam mengungkap seluruh jaringan dan motif yang melatarbelakangi tindakan brutal ini. Harapannya, kasus ini dapat terselesaikan secara tuntas dan memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak





