Ketua DPR RI Desak Tindak Tegas Kekerasan Seksual di Kampus, UI Ambil Langkah Konkret

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum yang adil, seiring dengan langkah tegas Universitas Indonesia (UI) yang menonaktifkan 16 mahasiswa terkait dugaan pelecehan seksual verbal. Kasus-kasus lain di dunia pendidikan tinggi dan pemberitaan terkait hukum serta kebijakan pemerintah juga turut disorot.

Puan Maharani , Ketua DPR RI, menekankan bahwa kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi di mana pun dan harus diusut secara adil. Ia menegaskan hal tersebut kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 16 April 2026. Puan menyoroti bahwa dunia pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan yang komprehensif sekaligus menjamin dan menjaga seluruh civitas academica.

Universitas harus mampu menciptakan lingkungan yang adil dan mencegah terulangnya kasus serupa. Menanggapi maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di berbagai kampus, Puan mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh. Ia menyatakan bahwa semua pihak harus berani berbicara dan bersuara terkait isu ini, serta tidak boleh ada lagi kekerasan seksual di mana pun. Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) telah mengambil langkah tegas terkait dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum. Sebanyak 16 mahasiswa diduga terlibat telah dikenai sanksi penonaktifan akademik sementara. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif dan menjaga perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI yang tertuang dalam Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP). Erwin Agustian Panigoro, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, menjelaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses investigasi agar berjalan optimal, objektif, dan berkeadilan. Ia menyatakan hal tersebut dalam keterangannya pada Rabu, 15 April 2026.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Desak UI Beri Sanksi Tegas Pelaku Pelecehan SeksualKomisi X DPR akan memanggil rektor UI dan sejumlah perguruan tinggi lainnya untuk mengetahui bagaimana komitmen kampus memberantas masalah kekerasan.

Komisi X DPR RI Desak UI Jerat Pelaku Pelecehan Digital dengan UU TPKSWakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak Universitas Indonesia untuk menggunakan UU TPKS untuk menjerat 16 mahasiswa FH UI yang terlibat dalam kasus pelecehan digital. Sanksi internal dianggap belum cukup, intervensi hukum diperlukan demi keadilan korban.

Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Anggota DPR Desak Kampus Prioritaskan Perlindungan KorbanAnggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina minta UI memprioritaskan perlindungan pada korban dalam penanganan kasus pelecehan seksual terbaru/

DPR Desak Kemendikti Beri Sanksi Tegas 16 Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual: Bila Perlu Berhentikan!Berita DPR Desak Kemendikti Beri Sanksi Tegas 16 Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual: Bila Perlu Berhentikan! terbaru hari ini 2026-04-16 09:35:25 dari sumber yang terpercaya

Ketua DPR Desak Keadilan untuk Korban Kekerasan Air KerasKetua DPR RI Puan Maharani menyuarakan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang perdana kasus ini dijadwalkan segera digelar di Pengadilan Militer.

Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi InternalPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

