Ketua DPR Desak Keadilan untuk Korban Kekerasan Air Keras

Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang perdana kasus ini dijadwalkan segera digelar di Pengadilan Militer.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ), Puan Maharani , secara tegas meminta agar proses hukum yang berjalan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus , dapat berjalan seadil-adilnya. Permintaan ini disampaikan oleh Puan Maharani pada hari Kamis (16/4/2026) ketika ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pernyataan ini menggarisbawahi harapan besar parlemen agar penegakan hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan bagi seluruh pihak, terutama bagi korban yang telah mengalami kekerasan fisik yang serius. Andrie Yunus, yang menjabat sebagai Wakil Koordinator KontraS, menjadi korban penyiraman air keras pada malam hari, Kamis (12/3/2026), di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Peristiwa nahas ini terjadi tak lama setelah Andrie menyelesaikan kegiatan rekaman siniar yang membahas topik sensitif mengenai militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Insiden ini sontak menimbulkan keprihatinan mendalam dan mendorong desakan dari berbagai pihak untuk segera diusut tuntas. Perkembangan kasus ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan, di mana pihak Polisi Militer telah berhasil menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka. Keempat tersangka ini teridentifikasi dengan inisial Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES. Setelah melalui proses penyidikan, berkas perkara mereka telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, menjadikan mereka berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini. Penetapan tersangka dan pelimpahan kasus ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, mengumumkan bahwa sidang perdana untuk kasus ini dijadwalkan akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026. Agenda utama dalam sidang pembukaan ini adalah pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh oditur militer. Kolonel Fredy juga memastikan bahwa keempat terdakwa akan dihadirkan secara langsung di ruang persidangan. Kehadiran mereka di persidangan bersifat wajib, sebagai salah satu tahapan krusial dalam proses pembacaan dakwaan yang merupakan hak sekaligus kewajiban hukum bagi terdakwa. Pengadilan Militer II-08 Jakarta berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dalam jalannya persidangan. Oleh karena itu, persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum. Hal ini berarti masyarakat luas, termasuk para awak media, sangat dipersilakan untuk hadir dan mengikuti seluruh rangkaian jalannya persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan dapat diawasi secara langsung oleh publik. Keterbukaan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan militer dan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Kolonel Fredy menambahkan, "Persidangan terbuka untuk umum, sama seperti di pengadilan negeri. Silakan masyarakat dan media datang untuk memantau jalannya sidang," demikian pernyataannya yang disampaikan saat berada di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari yang sama. Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani ini mencerminkan peran penting lembaga legislatif dalam mengawal proses penegakan hukum dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Permintaannya agar proses hukum berjalan adil bukan sekadar retorika, melainkan sebuah penegasan terhadap komitmen untuk menciptakan supremasi hukum yang kuat dan berkeadilan di Indonesia. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat pelaku yang diduga adalah anggota institusi militer. Pengusutan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Keterlibatan aparat keamanan dalam tindak kekerasan terhadap aktivis sipil dapat menimbulkan efek gentar dan menghambat ruang demokrasi. Oleh karena itu, tuntutan keadilan dalam kasus ini menjadi sangat esensial, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Proses persidangan yang terbuka untuk umum diharapkan dapat menjadi sarana bagi publik untuk menyaksikan secara langsung bagaimana sistem peradilan militer bekerja dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anggotanya. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi media untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya, melaporkan jalannya persidangan secara objektif dan informatif. Harapannya, putusan yang adil dan sesuai dengan fakta hukum akan dapat dicapai, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak mengenai pentingnya menghormati hukum dan hak asasi manusia. Upaya menuntaskan kasus ini secara tuntas dan adil akan menjadi tolok ukur penting dalam perbaikan sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia di tanah air. Pengadilan Militer II-08 Jakarta diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas, demi tegaknya keadilan.





