Ketua DPD RI Dorong Konsep 'Sumatra Economic Corridor' untuk Percepatan Pembangunan Sumatera

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengemukakan pentingnya konsep 'Sumatra Economic Corridor' untuk mengintegrasikan potensi ekonomi Sumatera. Konsep ini diharapkan mampu menghubungkan potensi ekonomi lintas wilayah, memperkuat infrastruktur, dan membangun kolaborasi antara pusat dan daerah. Halal bi halal menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pembangunan.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan pandangannya di Medan, Sumatera Utara, pada hari Minggu (12/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya Sumatera sebagai pusat perdagangan dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa di gerbang barat Indonesia. Beliau menyoroti bahwa selama ini, kekuatan daerah termasuk Sumatera seringkali berjalan sendiri-sendiri, mengakibatkan potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya terhubung dan menjadi kekuatan bersama.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemanfaatan potensi yang belum optimal, integrasi ekonomi antar wilayah yang masih terbatas, serta pembangunan yang masih bersifat sektoral. Oleh karena itu, dalam forum Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat I, pihaknya mendorong gagasan besar bernama 'Sumatra Economic Corridor'. Gagasan ini bukan sekadar konsep pembangunan biasa, melainkan pendekatan baru dalam pembangunan Sumatera yang memandang wilayah ini sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, bukan hanya kumpulan provinsi. Melalui konsep ini, pihaknya berkeinginan untuk menghubungkan potensi ekonomi lintas wilayah, memperkuat konektivitas infrastruktur dan logistik, mengintegrasikan sektor-sektor unggulan, serta membangun kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah. Sultan Baktiar Najamudin menekankan bahwa Sumatera harus bergerak sebagai satu kesatuan yang terhubung sebagai koridor utara, tengah, selatan, hingga maritim. Semuanya harus saling terhubung dan saling menguatkan. DPD RI, sebagai representasi daerah, memiliki peran krusial bukan hanya sebagai penyampai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai fasilitator koordinasi lintas provinsi dan pengawal arah kebijakan pembangunan wilayah. Dengan demikian, DPD RI diharapkan menjadi poros yang menyatukan kepentingan daerah dalam satu arah pembangunan nasional. Sultan Baktiar Najamudin juga menggarisbawahi bahwa masyarakat Melayu memiliki posisi strategis dalam konteks ini. Beliau menjelaskan bahwa Melayu bukan hanya identitas budaya, melainkan juga ruh peradaban yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan, kebersamaan, dan kebijaksanaan. Beliau menekankan bahwa acara halal bi halal yang diselenggarakan harus menjadi momentum yang tidak hanya berhenti pada silaturahmi, tetapi juga menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam upaya membangun Sumatera yang lebih maju dan sejahtera. Halal bi halal ini juga menjadi wadah penting untuk mempererat hubungan antar masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Dalam pidatonya, Sultan Baktiar Najamudin juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat menghambat pembangunan. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Sumatera, dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya Melayu sebagai fondasi dalam membangun peradaban Sumatera yang beradab dan berkeadilan. Diharapkan dengan adanya gagasan Sumatra Economic Corridor ini, Sumatera dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat, serta menjadi contoh bagi pembangunan daerah-daerah lain di Indonesia. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, Sumatera diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam Sumatera agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dalam kesempatan tersebut, Sultan Baktiar Najamudin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Melayu yang telah berperan aktif dalam pembangunan Sumatera. Beliau berharap semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu dapat terus terjaga dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan Sumatera yang lebih baik di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tren Baru Belanja Aksesoris Kendaraan Mengusung Konsep Experience di Pusat PerbelanjaanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

DPD RI dorong revisi UU perlindungan konsumen hadapi ekonomi digitalKetua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna menjawab ...

Read more »

Charity Padel Tournament Gabungkan Gaya Hidup Sehat dan Aksi SosialJPNN.com : Turnamen padel amal hadirkan gaya hidup sehat sekaligus aksi sosial bantu pemulihan Sumatra.

Read more »

LBH ABP Menilai Pernyataan JK di UGM soal Konsep Keamanaan Tidak TepatJPNN.com : Koordinator LBH ABP Steven Pailah menyoroti pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menggambarkan konsep keagamaan dikaitkan dengan konflik di Poso dan A

Read more »

7 Potret Dapur di Rumah Citra Kirana dan Rezky Aditya, Estetik dengan Konsep Modern MinimalisIntip mewahnya dapur di rumah Citra Kirana dan Rezky Aditya yang estetik dengan sentuhan kayu dan marmer modern.

Read more »

Satgas PRR Pastikan Huntara dan Dana Tunggu Hunian Masih Dibuka untuk Korban Bencana Sumatra18.678 Huntara untuk Korban Bencana Rampung Dibangun, Satgas PRR Masih Terima Usulan Baru.

Read more »