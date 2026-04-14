Ketidakpastian Geopolitik: IHSG Diprediksi Koreksi, Harga Minyak Melonjak, dan Dampak Pasar Global

IHSG diprediksi koreksi di tengah ketegangan geopolitik antara AS dan Iran yang memanas. Harga minyak mentah melonjak, dan bursa saham di Asia mencatat penurunan. Simak analisis pasar dan perkembangan terbaru.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) diperkirakan akan mengalami koreksi pada sesi perdagangan hari ini, Selasa, 14 April 2026, setelah mencatatkan kenaikan signifikan sebelumnya. Kenaikan tersebut mencapai 0,56 persen dan ditutup pada level 7.500,18. Analis pasar memperkirakan bahwa IHSG berpotensi mencoba melanjutkan kenaikan menuju angka 7.600. Namun, peringatan diberikan bahwa jika gagal menembus level tersebut, IHSG kemungkinan akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan perkembangan geopolitik yang dinamis dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut.

Kebuntuan dalam pembicaraan yang berlangsung di Islamabad pada akhir pekan telah memicu kekhawatiran baru bahwa konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kekhawatiran ini berdampak langsung pada pasar keuangan, dengan lonjakan harga minyak mentah sebagai respons utama. Kenaikan harga minyak mentah secara tajam terjadi setelah pembicaraan tanpa kesepakatan, dan AS mengambil langkah menuju blokade pelabuhan Iran. Di sisi lain, Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan mempertimbangkan untuk melanjutkan serangan udara terhadap Iran, meskipun sebelumnya telah menyetujui gencatan senjata selama dua pekan dengan syarat Iran membuka akses pelayaran. Situasi ini menciptakan ketegangan yang mendalam dan mempengaruhi sentimen investor secara global.

Ketidakpastian geopolitik yang meningkat memberikan dampak negatif pada bursa saham di kawasan Asia. Indeks Nikkei 225 Jepang mengalami penurunan sebesar 0,74 persen, Topix melemah 0,45 persen, Kospi Korea Selatan terkoreksi 0,86 persen, S&P/ASX 200 Australia melemah 0,39 persen, dan Hang Seng Hong Kong turun 0,90 persen. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian, seperti CSI 300 China yang naik 0,21 persen dan Kosdaq yang menguat 0,57 persen. Analis pasar memberikan panduan terkait level support dan resisten untuk IHSG, dengan support berada di rentang 7.400-7.450 dan resisten di rentang 7.560-7.600.

Di tengah ketidakpastian ini, investor tetap memantau perkembangan di Wall Street. Indeks saham Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin, didorong oleh optimisme investor terhadap potensi tercapainya kesepakatan antara AS dan Iran. Indeks S&P 500 naik 1,02 persen, Nasdaq Composite menguat 1,23 persen, dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,63 persen. Sentimen positif lainnya didorong oleh pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang mengindikasikan adanya sinyal dari pihak Iran untuk kembali membuka peluang kesepakatan. Wakil Presiden AS, JD Vance, juga menuduh Iran melakukan ‘terorisme ekonomi’ melalui gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz, dan memperingatkan Iran tentang konsekuensi yang akan terjadi.

Selain dinamika geopolitik, sektor energi dan ekonomi juga menjadi perhatian. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa bahan bakar nabati (BBN) harus menjalani uji jalan pada mobil-motor. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan dan keberlanjutan. Di sektor maritim, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI berkomitmen untuk terus terlibat dalam perkembangan industri maritim global. Perusahaan ini berupaya memperluas peran Indonesia di ekosistem internasional.

Sementara itu, di tengah tantangan ekonomi global, penting bagi individu untuk mengatur keuangan mereka dengan bijak. Beberapa tips penting termasuk mengatur anggaran, memiliki dana darurat, dan mengembangkan strategi bertahan di saat ekonomi tidak pasti. Selain itu, terdapat rekomendasi untuk 12 ide usaha yang tahan terhadap krisis dan tetap dibutuhkan pasar, cocok untuk berbagai kalangan mulai dari pemula hingga profesional, dengan potensi keuntungan yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sektor keuangan, transaksi di SPPA mengalami lonjakan signifikan sebesar 461 persen selama tahun 2025, mencapai Rp1.382 triliun, yang didorong oleh transaksi repo. Terakhir, Mendag Budi memastikan bahwa saat ini sudah ada tiga negara yang akan menjadi pemasok baru bahan baku plastik bagi Indonesia, yaitu Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS). Prof. Nurhasan Ismail dari Universitas Gadjah Mada menekankan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas penyerahan 20 persen. Seluruh perkembangan ini mencerminkan dinamika kompleks yang mempengaruhi pasar keuangan, sektor energi, dan strategi ekonomi di tengah ketidakpastian global.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IHSG Koreksi Iran AS Harga Minyak Geopolitik Pasar Saham Ekonomi Global Gencatan Senjata

United States Latest News, United States Headlines

