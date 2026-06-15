Keterlambatan Revisi UU Pemilu Majukan Risiko Kecurangan dan Ketidakpastian Hukum

Berita mengangkat urgensi revisi UU Pemilu serta UU Partai Politik sebelum Pemilu 2029 agar menghindari ketidakpastian hukum dan potensi kecurangan.

Mengapa revisi UU Pemilu mesti diikuti revisi UU Partai Politik ? Bawaslu soroti risiko ketidakpastian hukum apabila reforma pemilu ditunda sampai Juni 2027, batas akhir persiapan pemilu 2029.

Ketidakjelasan regulasi menimbulkan tumpang tindih interpretasi dan hambatan dalam pembuatan peraturan teknis. Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menegaskan bahwa hukum pemilu harus stabil jauh sebelum ajang kompetisi, agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan efektif. Diskusi publik daring pada 12 Juni 2026 dilaksanakan oleh PNPS GMKI mengundang pakar dan pejabat, termasuk komisioner KPU Iffa Rosita. Fokus pembicaraan menjadi sinergi antara UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Analisis Komisi II DPR highlight kelemahan sistem proporsional terbuka; Ramlan Surbakti menilai sistem campur aduk karena sering menciptakan ketidakadilan dalam praktik. Ada tekanan dari beberapa partai, seperti PAN dan Gelora Mahfudz, agar pemerintah mengambil inisiatif cepat menghasilkan naskah akademik dan draf RUU. Revisi UU Pemilu telah lama masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 namun progress masih minim. Dampak keterlambatan menambah kemungkinan eror penyelenggaraan Pemilu 2029.

Kurangnya akhirnya memberi waktu bagi manipulasi dan kecurangan. Kafin Muhammad Themis Indonesia menekankan pentingnya waktu dalam memilih calon KPU dan Bawaslu tahun 2026. Waktu terbatas berarti ruang untuk mengevaluasi pasal bermasalah menjadi sempit, mempertinggi risiko penyimpangan. Oleh karena itu, para ahli dan pengamat menuntut pembahasan dimulai segera, menyertakan revisi partai politik sebagai pilar utama untuk memperkuat demokrasi dan representasi.

Paragraf terakhir menyoroti kelambatan SNSE mendasari kebutuhan reformasi. Diskusi publik Awal Mula Kecurangan Pemilu 2029 diwarnai kritik tajam atas kekosongan agenda legislasi. KPI lainnya mencakup pelatihan penyelenggara, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi, serta pembuatan undang-undang tambahan untuk memastikan prosedur transparan. Keterlambatan tetap menyisakan pertanyaan serius: bisakah eksekusi regulasi beres dapat menutup celah bagi manipulasi pemilu? Jika tidak, Pelancong demokrasi Indonesia berisiko melemahkan legitimasi.





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Revisi UU Pemilu Partai Politik KPU Bawaslu Kecurangan Pemilu

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