Keterlambatan KJMU Tahap II 2026 DKI Jakarta Due to Verification Process

Dinas Pendidikan DKI Jakarta minta maaf atas keterlambatan KJMU Tahap II 2026 akibat verifikasi data. Pencairan dijadwalkan mulai 6 November 2026.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf resmi kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat Kartu Jakarta Mampu (KJMU), atas perubahan waktu pencairan bantuan Tahap II Tahun 2026. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengonfirmasi bahwa penundaan ini telah terjadi meskipun periode pembayaran yang diharapkan telah berlalu tanpa penyaluran dana.

Penyebab Utama Keterlambatan Bantuan KJMU

Menurut Chico Hakim, yang memberikan keterangan di Jakarta pada Minggu, 1 November 2026, keterlambatan pencairan disebabkan oleh proses verifikasi data penerima yang masih berlangsung. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara ketat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Dinas Pendidikan masih memeriksa sejumlah variabel khusus daerah serta menyesuaikan data penerima dengan ketentuan baru yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa penerima KJMU benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara sah.

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Jadwal Pencairan Baru dan Koordinasi Kampus

Sebelumnya, pencairan KJMU Tahap II Tahun 2026 semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2026. Jadwal tersebut seharusnya mengikuti penetapan penerima bantuan melalui Keputusan Gubernur yang diterbitkan pada rentang tanggal 23 hingga 29 Oktober 2026. Namun, hingga bulan telah berganti, bantuan pendidikan bagi mahasiswa tersebut belum juga disetorkan ke rekening para penerima. Untuk mengatasi potensi masalah teknis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi. Koordinasi ini bertujuan agar mahasiswa penerima KJMU tidak mengalami kendala administrasi kampus yang dapat menghambat proses validasi atau pencairan dana.

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Komitmen Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Mahasiswa

Chico Hakim menyatakan bahwa apabila proses verifikasi dan koordinasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti, pencairan KJMU Tahap II Tahun 2026 akan dilaksanakan mulai 6 November 2026. Pernyataan ini memberikan kepastian baru bagi para mahasiswa yang menunggu bantuan tersebut untuk menunjang kelangsungan studi mereka. "Kami memahami bahwa bantuan KJMU memiliki arti penting dalam menunjang keberlangsungan pendidikan para mahasiswa," tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah akan urgensi dukungan finansial bagi kalangan pendidikan tinggi di ibu kota, sehingga langkah verifikasi yang panjang dianggap perlu demi keadilan dan akurasi distribusi bantuan publik.