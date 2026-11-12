Keterlambatan Gaji Guru PPPK Mimika Capai Rp40 Miliar Akibatkan Penambahan Staf

Gaji guru PPPK di Kabupaten Mimika terlambat dua bulan karena defisit anggaran Rp40 miliar akibat penambahan 12 pegawai dan perubahan status keluarga.

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah sedang menghadapi kendala signifikan dalam proses pencairan remunerasi bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dinas Pendidikan setempat mengonfirmasi bahwa penyaluran gaji untuk periode Oktober dan November 2026 telah mengalami penundaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian finansial bagi para tenaga pengajar yang mengandalkan pendapatan bulanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mekanisme Keterlambatan Pembayaran Gaji

Penyebab utama dari keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK di Mimika adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran awal tahun 2025 dengan realitas di lapangan. Antonius Welerubun, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mimika, menjelaskan bahwa新增 jumlah pegawai tidak masuk dalam hitungan fiskal sebelumnya. Hal ini memicu akumulasi kewajiban pengeluaran yang melebihi kapasitas anggaran yang telah disetujui pada tahun sebelumnya.

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Menurut Welerubun, penambahan jumlah tenaga pengajar dilakukan secara mendadak pada bulan Mei. Tercatat ada penambahan guru PPPK baru sebanyak 12 orang. Angka ini tidak terakomodasi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun untuk tahun sebelumnya. Akibatnya, komponen pembayaran wajib yang berkaitan dengan pegawai baru tersebut tidak tersedia saat siklus pencairan rutin berlangsung.

Komitmen pembayaran tidak hanya mencakup gaji pokok semata. Terdapat berbagai komponen tambahan yang wajib dianggarkan dan harus dibayarkan tepat waktu. Komponen tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran jaminan kesehatan. Selain itu, iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian juga menjadi bagian dari kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

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Pelaporan perubahan status keluarga pegawai juga berkontribusi terhadap bertambahnya beban anggaran. Perubahan status perkawianan, seperti pegawai yang sebelumnya belum menikah lalu menikah, mengubah komposisi tunjangan keluarga. Perhitungan ulang ini wajib dilakukan untuk memastikan hak-hak pegawai sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penyesuaian data kepegawaian ini memakan waktu dan menyebabkan jeda dalam proses pengalokasian dana.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Argumen Pejabat

Antonius Welerubun menegaskan bahwa penambahan guru baru membawa konsekuensi anggaran yang signifikan bagi pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin hanya membayar guru PPPK yang lama sementara guru baru dibiarkan menunggak gaji. Prinsip keadilan dan kewajiban hukum menjadi dasar argumen dinas untuk melunasi seluruh utang gaji secara bertahap. Kewajiban ini bersifat mendesak untuk menjaga stabilitas sistem pendidikan.

Pejabat Dinas Pendidikan Mimika tersebut menjelaskan bahwa proses penghitungan komponen-komponen tersebut memerlukan waktu administratif. Penyesuaian data keuangan terhadap新增 jumlah pegawai dan perubahan status keluarga membutuhkan verifikasi ketat. Verifikasi ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pembayaran yang dapat berakibat pada audit di kemudian hari. Proses verifikasi ini memperlambat jadwal pencairan dana rutin bulanan.

Welerubun juga menyebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang dalam proses aktif untuk membayar gaji guru PPPK yang tertunggak. Ia menekankan komitmen penuh dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Prioritas utama adalah memastikan semua hak pegawai dapat dibayarkan tanpa diskriminasi. Proses administratif yang rumit saat ini masih terus dikerjakan oleh tim keuangan daerah.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Akumulasi dari semua kebutuhan pembayaran tersebut menyebabkan kekurangan anggaran pembayaran gaji PPPK hingga Desember 2026. Angka defisit yang terakumulasi mencapai lebih dari Rp40 miliar. Jumlah ini merupakan beban fiskal yang sangat besar bagi APBD Mimika. Kesenjangan sebesar itu memerlukan strategi penanganan khusus dari pemerintah kabupaten untuk menutupinya.

Untuk menutupi kekosongan anggaran tersebut, pemerintah Kabupaten Mimika telah mengajukan usulan penambahan anggaran melalui mekanisme APBD Perubahan 2026. Usulan ini dibuat agar seluruh hak pegawai dapat dibayarkan sesuai jadwal yang seharusnya. Langkah hukum ini memerlukan persetujuan DPRD dan peninjauan lebih lanjut oleh lembaga keuangan negara sebelum dana dapat dicairkan.

Proses pengajuan perubahan APBD ini merupakan langkah kunci untuk mengembalikan stabilitas pembayaran gaji. Jika disetujui, dana segar akan dialokasikan untuk melunasi tunggakan Oktober dan November 2026 serta menutupi pos pengeluaran tambahan. Pencairan dana ini diharapkan dapat memulaskan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi daerah.

Sementara menunggu persetujuan perubahan anggaran, para guru PPPK di Kabupaten Mimika masih menanti penyelesaian masalah keuangan mereka. Ketidakpastian ini berdampak pada psikologis dan kondisi sosial para tenaga pengajar. Diharapkan proses negosiasi anggaran dengan legislatif daerah berjalan lancar agar masalah ini segera berakhir. Solusi jangka panjang juga diperlukan untuk mencegah keterlambatan serupa di masa depan.