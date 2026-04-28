Keterbatasan Anggaran, Pelatnas Renang Asian Games 2026 Ditunda, Adelia Raih Perunggu di SEA Games

PB Akuatik Indonesia menunda pelatnas Asian Games 2026 akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, perenang muda Adelia Chantika Aulia berhasil meraih medali perunggu di nomor gaya punggung 200 meter putri pada SEA Games 2025 Thailand.

Perenang muda Indonesia, Adelia Chantika Aulia , telah menunjukkan performa yang menjanjikan di ajang SEA Games 2025 Thailand. Pada nomor gaya punggung 200 meter putri yang berlangsung di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Jumat (12/12/2025), Adelia berhasil meraih medali perunggu dengan catatan waktu 2 menit 16,39 detik.

Pencapaian ini menempatkannya di belakang Mia Millar dari Thailand yang mencatatkan waktu tercepat 2 menit 13,96 detik, dan Xiandi Chua dari Filipina dengan waktu 2 menit 15,73 detik. Meskipun tidak meraih emas, keberhasilan Adelia meraih medali perunggu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Indonesia, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya dalam cabang olahraga renang. Performa ini menjadi modal penting untuk persiapan menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan, termasuk Asian Games.

Adelia terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memajukan prestasi renang Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan Adelia juga menjadi inspirasi bagi perenang-perenang muda lainnya di Indonesia untuk terus berjuang dan meraih impian mereka. Namun, di tengah semangat dan prestasi yang diraih atlet-atlet Indonesia, kabar kurang menggembirakan datang dari Pengurus Besar Akuatik Indonesia (PB Akuatik).

PB Akuatik terpaksa mengembalikan atlet-atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub masing-masing. Keputusan ini diambil akibat keterbatasan anggaran yang masih dalam proses pembahasan. Wisnu Wardhana, Wakil Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Bidang Pembinaan Prestasi dan Sport Science, menjelaskan bahwa saat ini mereka masih menunggu konfirmasi mengenai kelanjutan pelatnas renang.

'Posisinya kita sekarang masih menunggu konfirmasi tentang kelanjutan pelatnas ini. Untuk renang ya. Masih menunggu kita,' ujarnya di Jakarta pada Selasa.

'Tapi sementara memang kita harus pulangkan dulu karena biayanya juga kita harus antisipasi karena biayanya cukup besar ya. ' Keterbatasan anggaran ini memaksa PB Akuatik untuk mengambil langkah sulit demi menjaga keberlangsungan program renang secara keseluruhan. Meskipun program pemusatan latihan nasional Asian Games 2026 Aichi-Nagoya direncanakan dimulai pada Maret 2026, informasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai anggaran yang sangat terbatas memaksa PB Akuatik untuk menunda pelaksanaannya.

PB Akuatik terus mengupayakan agar pelatnas dapat dilanjutkan demi menjaga peluang prestasi dalam Asian Games 2026 yang akan diselenggarakan pada September.

'Begitu dananya dan anggarannya ada, kita pasti mulai lagi. Karena kita juga enggak mau bilang bahwa pelatnas tetap ada tapi memang secara mandiri mereka harus tetap berlatih. Kita sedang cari solusinya,' jelas Wisnu. Saat ini, sebanyak 12 atlet telah masuk dalam program pelatnas.

Jumlah ini berkurang dari pengajuan awal sebanyak 24 atlet, akibat efisiensi anggaran pemerintah yang mencapai lebih dari 50 persen. Wisnu menambahkan, pengurangan jumlah atlet dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria dan parameter yang telah ditetapkan, sehingga atlet-atlet yang telah meraih medali sebelumnya tetap dipertahankan. Keputusan ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi para atlet, termasuk Flairene Candrea Wonomiharjo, salah satu atlet pelatnas Asian Games 2026.

'Ya, sedih sih, tapi mau gimana lagi. Kita juga kebetulan mau Kejurnas minggu depannya. Tapi ya tetep harus semangat, harus fokus,' ujar Flairene saat mengikuti Kejuaraan Nasional Akuatik Indonesia di Stadion Akuatik GBK, Jakarta, pada 28 April-7 Mei. Ia berharap, dengan terus menunjukkan performa terbaik, mereka dapat membuktikan bahwa pelatnas tetap layak untuk diadakan.

Flairene sendiri telah meraih medali emas 100 meter gaya punggung putri dalam SEA Games 2022 Vietnam dan medali perunggu pada nomor yang sama dalam SEA Games 2025 Thailand





Renang SEA Games 2025 Asian Games 2026 PB Akuatik Adelia Chantika Aulia Pelatnas Anggaran

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Basket 3x3 putri Indonesia lolos ke 16 besar Asian Beach Games 2026Tim nasional bola basket 3x3 putri Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Beach Games Sanya 2026 setelah menundukkan Makau dengan skor 17-12 di Sanya Sport ...

Read more »

Asian Beach Games Sanya 2026 jadi bahan evaluasi tim voli pantai putraPelatih tim voli pantai putra Indonesia Andy Ardiansyah mengatakan langkah pasangan Bintang Akbar/Sofyan Rachmat yang terhenti di babak delapan besar Asian ...

Read more »

Langkah tim 3x3 putra kandas di fase grup Asian Beach Games Sanya 2026Langkah tim nasional bola basket 3x3 putra Indonesia terpaksa kandas di fase Grup B Asian Beach Games Sanya 2026, China, setelah kalah 11-22 melawan Malaysia, ...

Read more »

Timnas Basket 3x3 Putri Lolos Babak 16 Besar Asian Beach Games 2026Timnas basket 3x3 putri Indonesia berhasil meraih dua kemenangan pada babak grup. Dengan ini mereka melaju ke babak 16 besar.

Read more »

Tumbang Tiga Set, Langkah Bintang/Sofyan Terhenti di 8 Besar Asian Beach Games 2026Perjalanan Bintang Akbar/Sofyan Rachmat di Asian Beach Games 2026 harus terhenti di 8 besar usai kalah dramatis dari Thailand dalam laga sengit tiga set

Read more »

3x3 putri Indonesia gagal cetak sejarah baru di Asian Beach Games 2026Tim nasional bola basket 3x3 putri Indonesia gagal mencetak sejarah baru di Asian Beach Games 2026 setelah ditaklukkan Taiwan pada babak 16 besar di Sanya ...

Read more »