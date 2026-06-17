Ketentuan dan persyaratan penggunaan fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com

KOMPAS.com mengumumkan ketentuan dan persyaratan penggunaan fitur Apresiasi Spesial sebagai bentuk dukungan finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini bertujuan mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi tanpa memberikan hak kepemilikan atau kendali kepada kontributor. KOMPAS.com berhak mengelola, menonaktifkan, atau menghapus konten yang melanggar kebijakan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Data pribadi dan pembayaran diproses sesuai kebijakan privasi dan standar keamanan.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.

Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Syarat Dan Ketentuan Dukungan Pembaca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syarat dan Ketentuan Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.comKOMPAS.com mengumumkan syarat dan ketentuan bagi fitur Apresiasi Spesial, sebuah mekanisme kontribusi finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini bertujuan mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Kontribusi tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali, dan tidak menciptakan hubungan kerja atau kemitraan. KOMPAS.com berhak menutup fitur kapan saja dan tidak memberikan laporan dana individual. Data pribadi diperlakukan sesuai kebijakan privasi, dan pembayaran diproses oleh pihak ketiga. Penggunaan fitur dianggap sebagai persetujuan atas syarat ini, dan KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Read more »

Kompas.com Umumkan Syarat & Ketentuan Fitur Apresiasi SpesialKompas.com menjelaskan bahwa Apresiasi Spesial merupakan kontribusi sukarela pembaca tanpa hak kepemilikan, yang dana­nya dipakai untuk layanan, konten, dan operasional redaksi. Fitur ini tidak dianggap langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja, serta dapat diubah atau dihentikan kapan saja. Data pribadi kontributor dilindungi sesuai kebijakan privasi, dan pembayaran diproses oleh pihak ketiga yang aman.

Read more »

Syarat dan Ketentuan Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.comKOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial, dukungan finansial sukarela dari pembaca. Artikel ini menjelaskan bahwa kontribusi tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten, tujuan penggunaannya, hak KOMPAS.com untuk memoderasi, menutup fitur, serta penanganan data pribadi dan batasan tanggung jawab.

Read more »

Syarat & Ketentuan Fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.comKOMPAS.com mengumumkan syarat dan ketentuan untuk fitur Apresiasi Spesial, sebuah mekanisme kontribusi finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini bertujuan mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi, tanpa memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten. Kontribusi tidak dianggap sebagai langganan, investasi, atau hubungan kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menonaktifkan fitur sewaktu-waktu dan tidak wajib memberikan laporan dana secara individual. Pesan komentar akan dikurasi, dan konten ofensif dapat dihapus tanpa pemberitahuan. Data pribadi diperlakukan sesuai kebijakan privasi, dan pembayaran diproses oleh penyedia pihak ketiga. Dengan menggunakan fitur, pembaca dianggap menyetujui syarat ini, dan KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Read more »