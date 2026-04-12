Ketenagakerjaan Indonesia: Tren Positif di Tengah Tantangan Kualitas dan Stabilitas

Laporan BPS November 2025 menunjukkan penurunan pengangguran dan peningkatan jumlah pekerja. Namun, kualitas pekerjaan, struktur lapangan usaha, dan kondisi kerja masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Perkembangan pasar kerja di Indonesia menunjukkan tren positif pada November 2025, namun tantangan terkait kualitas dan stabilitas pekerjaan masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 4,74 persen, setara dengan sekitar 7,35 juta orang yang menganggur.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja meningkat signifikan menjadi 147,91 juta orang, yang didukung oleh peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai 70,95 persen. Capaian ini mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh sektor ekonomi dan partisipasi aktif penduduk usia kerja. Meskipun demikian, keberhasilan dalam mengurangi angka pengangguran tidak serta merta berarti peningkatan kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh pekerja. Kualitas pekerjaan, termasuk aspek seperti kepastian kerja, tingkat pendapatan, dan perlindungan sosial, menjadi faktor krusial yang perlu dianalisis lebih mendalam. Struktur lapangan usaha memberikan gambaran awal mengenai tantangan yang dihadapi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap proporsi tenaga kerja yang signifikan, mencapai hampir 28 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan juga menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja. Dominasi sektor-sektor ini, yang cenderung memiliki tingkat produktivitas dan stabilitas pendapatan yang beragam, mengindikasikan bahwa peningkatan kesempatan kerja belum sepenuhnya selaras dengan peningkatan kualitas hidup pekerja. Lebih dari separuh pekerja Indonesia, atau sekitar 57,7 persen, masih berada di sektor informal. Kondisi ini mencerminkan tingginya risiko ketidakpastian kerja, ketidakadaan kontrak kerja, dan minimnya jaminan sosial bagi sebagian besar pekerja. Situasi ini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja, di mana fluktuasi pendapatan dan kurangnya perlindungan sosial dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga.\Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah jam kerja. Data menunjukkan bahwa sekitar 32,06 persen pekerja masuk dalam kategori pekerja tidak penuh, termasuk pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Meskipun proporsi ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, jumlah pekerja dengan jam kerja yang belum optimal tetap signifikan. Kondisi ini berimplikasi pada potensi pendapatan yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi. Upah, sebagai indikator penting lainnya, menunjukkan rata-rata upah buruh nasional pada November 2025 mencapai sekitar Rp 3,33 juta per bulan. Namun, perlu dicatat bahwa angka ini merupakan rata-rata yang dapat menyembunyikan disparitas yang signifikan antarsektor dan antardaerah. Kesenjangan upah dan biaya hidup yang terus meningkat, terutama pada sektor-sektor tertentu, dapat memperparah kondisi ekonomi rumah tangga pekerja. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, atau pengurangan jam kerja dapat dengan cepat mengganggu keseimbangan ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memicu kerentanan ekonomi. Dalam konteks ini, ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja tidak hanya bergantung pada besaran pendapatan, tetapi juga pada kepastian dan keberlanjutan pendapatan. Pekerjaan dengan penghasilan yang tidak stabil, jam kerja yang berubah-ubah, atau tanpa jaminan kesinambungan, membuat perencanaan keuangan jangka menengah sulit dilakukan. Hal ini dapat menghambat kemampuan pekerja untuk menabung, berinvestasi pada pendidikan anak, atau menyiapkan dana darurat.\Kondisi ketenagakerjaan yang ada juga mencerminkan dinamika yang kompleks antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perdesaan, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung utama, meskipun sangat bergantung pada musim dan fluktuasi harga komoditas. Di perkotaan, meskipun peluang kerja lebih beragam, tekanan biaya hidup yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, sebagian pekerja berada dalam posisi yang rapuh, bekerja secara aktif tetapi dengan kapasitas menabung yang terbatas dan ketergantungan yang tinggi pada stabilitas pendapatan bulanan. Banyak rumah tangga pekerja yang masih berada di ambang batas kerentanan, bertahan hidup melalui strategi adaptasi seperti menambah jam kerja ketika ada kesempatan, mengambil pekerjaan tambahan, atau menekan konsumsi. Strategi-strategi ini memang efektif untuk menjaga keberlangsungan hidup dalam jangka pendek, tetapi belum mampu membangun fondasi yang kuat untuk mobilitas kesejahteraan. Perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pekerjaan, peningkatan perlindungan sosial, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi krusial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Kebijakan yang mendukung sektor informal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta penguatan jaminan sosial, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia





