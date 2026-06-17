Ketegangan Politik di Piala Dunia: Warga Iran-Amerika Berdemo di Luar Stadion

Pertandingan antara Iran dan Selandia Baru di Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat, menjadi sorotan karena ketegangan politik yang terasa di luar stadion. Para penggemar Iran bersorak setelah gol pada babak pertama, namun di luar stadion, lawan paling vokal bagi Iran bukanlah timnas Selandia Baru-melainkan warga mereka sendiri.

Para penggemar Iran bersorak setelah gol pada babak pertama dalam pertandingan fase grup Piala Dunia FIFA 2026 antara Iran melawan Selandia Baru di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pada tiket dan jadwal resmi Piala Dunia 2026, pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles adalah laga antara Iran melawan Selandia Baru. Namun, di tribun penonton dan di luar stadion, lawan paling vokal bagi Iran bukanlah timnas Selandia Baru-melainkan warga mereka sendiri. Berulang kali, para pejabat tim Iran menyatakan bahwa mereka ingin sepak bola menjadi pemersatu bangsa. Namun, atmosfer yang terasa dalam laga fase grup Piala Dunia ini sama sekali jauh dari kata bersatu.

Di luar Stadion Los Angeles, ketegangan politik begitu terasa. Ratusan bendera Iran berkibar, dan yang paling mencolok adalah bendera era pra-Revolusi 1979 yang menampilkan lambang Singa dan Matahari. Bagi banyak warga Iran-Amerika, bendera tersebut telah menjadi simbol perlawanan terhadap rezim di Teheran. Meski FIFA telah melarang bendera itu masuk ke dalam stadion karena dianggap sebagai simbol politik, bendera itu tetap saja berkibar di dalam tribun dan terpampang pada berbagai kaus penonton.

Beberapa ratus demonstran berkumpul di luar, meluapkan amarah atas keputusan FIFA dan atas apa yang mereka pandang sebagai tim nasional yang lebih mewakili Republik Islam ketimbang rakyat Iran itu sendiri. Komcad diduga dikerahkan saat demo mahasiswa, mengapa berbahaya? 20 tahun lumpur Lapindo, kisah penduduk yang pindah dan bertahan - 'Ingin rumah bagus, banyak bunga, tidak ada bau menyengat'. Seorang pemuda tersenyum saat diminta menerjemahkan arti lagu tersebut. Namun, begitu melangkah ke dalam stadion, riuh rendah suasana seketika berubah drastis.

Di luar, yel-yel kecaman terhadap rezim dan tim nasional terus menggema. Di dalam, gemuruh dukungan untuk para pemain justru membahana. Sorak-sorai pecah saat Iran mencetak dua gol untuk bangkit dari ketertinggalan dan memaksakan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Ada ribuan bendera Iran di tribun penonton.

Dari kejauhan, semuanya tampak serupa. Namun dari dekat, bendera-bendera itu menceritakan kisah yang berbeda. Sebagian membawa bendera resmi Republik Islam Iran. Sebagian lagi membentangkan bendera bergambar Singa dan Matahari.

Namun, semuanya kompak mengenakan warna kebangsaan Iran. Persoalan visa dan berpindah tempat latihan dari AS ke Meksiko - Timnas Iran dirundung isu perang dan perpecahan dalam negeri jelang Piala Dunia.

'Ini rumit,' kata Samaneh, seorang warga Iran-Amerika yang telah menetap di Amerika Serikat selama satu dekade. 'Saya di sini untuk mendukung Iran, bukan rezimnya. Saya merindukan tanah air saya.

' Ayahnya wafat pada 2020, dan menonton aksi Iran di Piala Dunia selalu menjadi agenda wajib yang mereka lakukan bersama





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Piala Dunia 2026 Iran Selandia Baru Ketegangan Politik Warga Iran-Amerika

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