Ketegangan Meningkat: Perundingan AS-Iran Gagal, Blokade Selat Hormuz Mengancam

Kegagalan perundingan damai antara AS dan Iran memicu ketegangan baru, dengan potensi blokade Selat Hormuz dan ancaman konflik bersenjata. Iran menanggapi dengan kesiapan dan penegasan kedaulatan, sementara AS mengambil langkah tegas yang memicu kekhawatiran global.

Ketua Parlemen Iran , Mohammad Bagher Ghalibaf, mengamati foto dan barang anak-anak Iran yang tewas pada 28 Februari 2026 dalam perjalanannya ke Islamabad. Pernyataan ini muncul setelah ia kembali ke Teheran dari Islamabad, Pakistan, usai memimpin perundingan damai dengan Amerika Serikat (AS) yang berakhir tanpa kesepakatan.

Ghalibaf menyampaikan pernyataan tegas kepada wartawan, yang dilaporkan sejumlah kantor berita Iran pada Minggu (12/4/2026), menunjukkan kesiapan Iran menghadapi segala kemungkinan. Ghalibaf menyatakan bahwa Iran akan merespons dengan logika jika AS menggunakan logika, dan akan berperang jika AS memilih perang. Ia menegaskan Iran tidak akan tunduk pada ancaman apa pun, bahkan menantang pihak AS untuk menguji tekad Iran. Di sisi lain, Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengecilkan ancaman blokade laut yang dilontarkan AS, menyebutnya sebagai hal yang 'konyol dan menggelikan'. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak tegas. IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran, meskipun jalur tersebut tetap dibuka untuk kapal non-militer yang mematuhi aturan. Ketegangan meningkat drastis setelah perundingan tingkat tinggi antara AS dan Iran, yang merupakan pertemuan paling signifikan sejak Revolusi Islam 1979, gagal mencapai kesepakatan. Mantan Presiden AS, Donald Trump, mengklaim memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memblokade Selat Hormuz karena Iran menolak menghentikan ambisi nuklirnya. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif 50 persen terhadap impor China jika Beijing membantu militer Iran. Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa Washington telah memberikan 'penawaran terakhir dan terbaik' kepada Teheran. Namun, Ghalibaf menanggapi bahwa AS gagal membangun kepercayaan Iran. Kegagalan perundingan ini meningkatkan kekhawatiran akan kembalinya konflik bersenjata, yang dapat mendorong kenaikan harga energi global serta mengganggu sektor pelayaran dan fasilitas minyak serta gas. United States Central Command (CENTCOM) mengumumkan akan mulai menerapkan blokade terhadap seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada 13 April, sesuai dengan proklamasi presiden. Blokade akan diberlakukan secara tidak memihak terhadap kapal dari semua negara, dengan pengecualian kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan non-Iran. Situasi ini diperparah dengan kejatuhan nilai Bitcoin di bawah USD 72.000 setelah kegagalan negosiasi tersebut, mengindikasikan dampak lebih luas di pasar finansial





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Siap Buka Akses Selat Hormuz untuk Kapal Jepang di Tengah Ketegangan AS-IsraelPemerintah Iran menawarkan akses Selat Hormuz bagi kapal-kapal Jepang di tengah ketegangan dengan AS dan Israel. Perundingan AS dan Iran di Pakistan selama 21 jam gagal mencapai kesepakatan, terutama karena ketidakjelasan sikap Donald Trump mengenai Selat Hormuz, yang menghambat negosiasi. Iran tetap pada pendiriannya, menganggap kendali Selat Hormuz sebagai kartu truf geopolitik.

Perundingan Damai Iran-AS di Pakistan Gagal, Iran Tegaskan Kendali Penuh Selat HormuzPerundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan pada 12 April 2026 berakhir tanpa kesepakatan. Penasihat senior Iran, Ali Akbar Velayati, menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz setelah kegagalan negosiasi. Konflik yang terjadi telah menewaskan lebih dari 3.300 orang dan Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, koridor vital pasokan energi dunia.

Ketegangan di Selat Hormuz: Iran Klaim Usir Kapal Perang AS, AS Bantah Klaim TersebutIRGC merilis video yang menunjukkan kapal perusak AS mundur dari Selat Hormuz, sementara AS membantah klaim tersebut. Ketegangan meningkat di tengah klaim saling bertentangan terkait operasi militer di jalur pelayaran vital.

Iran Batasi Lalu Lintas Kapal di Selat Hormuz Pasca Gencatan Senjata AS-IranIran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, setelah gencatan senjata sementara dengan AS. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya pengiriman dan mempengaruhi harga minyak global.

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Tingkatkan Ketegangan AS-IranPresiden AS Donald Trump memerintahkan blokade Selat Hormuz dan instruksi untuk mencegat kapal yang membayar tol ke Iran, meningkatkan ketegangan setelah perundingan AS-Iran di Islamabad gagal mencapai kesepakatan.

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Tingkatkan Ketegangan dengan IranPresiden AS Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS, sebagai tanggapan atas kegagalan perundingan dengan Iran dan peningkatan ketegangan. Langkah ini juga melibatkan pencegatan kapal yang membayar tol ke Iran dan penghancuran ranjau laut, serta ancaman balasan atas serangan Iran.

