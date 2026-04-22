Ketegangan Meningkat: Iran Siap Tunjukkan Kekuatan Baru di Tengah Ancaman AS

Ancaman militer dari mantan Presiden Trump dan penolakan Iran untuk bernegosiasi di bawah tekanan meningkatkan ketegangan. Iran menegaskan kesiapannya untuk menunjukkan kekuatan baru di medan perang, sementara berbagai peristiwa lain juga mencuat di berbagai belahan dunia.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat seiring dengan berakhirnya masa gencatan senjata dan ancaman militer yang dilontarkan oleh mantan Presiden Donald Trump . Trump kembali mengancam Iran dengan kekuatan militer yang luar biasa, menyatakan bahwa 'banyak bom akan mulai meledak' jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum gencatan senjata berakhir.

Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian unggahan yang penuh amarah di platform Truth Social miliknya, di mana Trump bersikeras bahwa blokade terhadap Iran 'benar-benar menghancurkan' dan tidak akan diakhiri sampai ada 'KESEPAKATAN' yang dicapai, khususnya terkait program nuklir Iran yang kontroversial. Teheran, di sisi lain, menolak untuk mengkonfirmasi partisipasinya dalam putaran kedua pembicaraan di Islamabad dan menuduh AS melanggar gencatan senjata melalui blokade pelabuhan Iran dan penyitaan sebuah kapal.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negosiator utama Iran dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat, dengan tegas menyatakan bahwa Iran tidak akan menerima negosiasi di bawah ancaman. Melalui unggahan di platform X, Ghalibaf menulis bahwa Iran 'siap untuk menunjukkan keseimbangan kekuatan baru di medan perang' dan bahwa persiapan untuk ini telah berlangsung selama dua minggu terakhir. Ia menekankan bahwa Teheran tidak akan menyerah pada tuntutan AS dan tidak akan terlibat dalam dialog yang dilakukan di tengah ancaman terus-menerus.

Pernyataan ini menunjukkan sikap keras Iran dan penolakannya untuk tunduk pada tekanan eksternal. Selain itu, Ghalibaf mengkritik upaya AS untuk mengubah negosiasi menjadi penyerahan diri, menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima skenario tersebut. Mantan pejabat tinggi Uni Eropa, Mogherini, juga menyoroti bahwa Teheran telah setia pada komitmennya, namun sanksi dan penarikan AS dari JCPOA telah menghalangi Iran untuk menikmati manfaat ekonomi penuh dari kesepakatan tersebut.

Ia juga memuji keunggulan tim negosiator Iran yang didasarkan pada pengetahuan teknis dan memori sejarah mereka. Di samping isu Iran-AS, berbagai peristiwa lain juga mencuat. Tentara Israel kembali melakukan provokasi dengan memasang spanduk bergambar bendera Israel berukuran besar di atas Rumah Sakit Indonesia di dekat Jabalia, Gaza. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran merespon dengan menyita dua kapal di Selat Hormuz dan mengarahkannya ke pantai Iran.

Di El Salvador, Pengadilan memulai persidangan kolektif terhadap 486 terduga anggota geng kriminal. Israel juga mengambil tindakan disiplin terhadap dua tentaranya yang terlibat dalam perusakan patung Yesus di Lebanon Selatan. Sementara itu, di Tiongkok, dilaporkan bahwa puluhan perempuan Uighur yang menikah dengan pria etnis Han tidak lagi mempraktikkan Islam. Di dalam negeri, kasus viral siswa yang mengacungkan jari tengah ke arah guru di SMAN 1 Purwakarta berakhir dengan sikap memaafkan dari Bu Atun, yang memilih pembinaan karakter.

KPK juga terus menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan-pemeliharaan jalur kereta api yang melibatkan Bupati Pati nonaktif. Selain itu, berbagai berita lain seperti peluncuran standar manajemen memori baru untuk perangkat Android, pengiriman cabai merah dari Sumatera Utara ke Kalimantan Tengah, penolakan perda legalisasi miras oleh PWNU Jawa Tengah, peluncuran produk baru Dyson, dan klarifikasi terkait kebutuhan sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan





